Assine
overlay
Início Gerais
AFOGAMENTO

Corpo é resgatado pelos bombeiros no Rio Paraibuna, em Juiz de Fora

A vítima ainda no foi identificada, e o caso é tratado inicialmente como possível afogamento

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
01/03/2026 13:51

compartilhe

SIGA
x
Segundo os bombeiros, a princípio trata-se de uma vítima de afogamento ainda não identificada
Segundo os bombeiros, a princípio trata-se de uma vítima de afogamento ainda não identificada crédito: Reprodução/Tribuna de Minas

O corpo de um homem foi localizado boiando nas águas do Rio Paraibuna, próximo à Rua Euzébio Antônio Esteves, no bairro Granjas Bethel, em Juiz de Fora na Zona da Mata, na manhã deste domingo (1/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Moradores da área acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que enviou uma equipe para atender à ocorrência e fazer a retirada do corpo.

Leia Mais

Conforme os bombeiros, inicialmente a ocorrência é tratada como possível afogamento, e a vítima ainda não foi identificada. A corporação informou que não houve chamado anterior relacionado ao caso nem registro de desaparecimento associado às chuvas dos últimos dias.

De acordo com a corporação, é possível que a vítima não tenha familiares ou conhecidos que tenham comunicado o desaparecimento, ou que ainda não haja informação formal sobre sua ausência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros informaram ainda que não há dados, até o momento, sobre o tempo aparente de afogamento ou eventual presença de sinais de violência. Neste primeiro momento, também não é possível associar a ocorrência às chuvas recentes. Após a realização da perícia técnica pela Polícia Civil, novas informações poderão esclarecer as circunstâncias da morte.

Tópicos relacionados:

afogamento bombeiros chuva juizdefora minas-gerais zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay