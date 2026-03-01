Corpo é resgatado pelos bombeiros no Rio Paraibuna, em Juiz de Fora

O corpo de um homem foi localizado boiando nas águas do Rio Paraibuna, próximo à Rua Euzébio Antônio Esteves, no bairro Granjas Bethel, em Juiz de Fora na Zona da Mata, na manhã deste domingo (1/3).

Moradores da área acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que enviou uma equipe para atender à ocorrência e fazer a retirada do corpo.

Conforme os bombeiros, inicialmente a ocorrência é tratada como possível afogamento, e a vítima ainda não foi identificada. A corporação informou que não houve chamado anterior relacionado ao caso nem registro de desaparecimento associado às chuvas dos últimos dias.

De acordo com a corporação, é possível que a vítima não tenha familiares ou conhecidos que tenham comunicado o desaparecimento, ou que ainda não haja informação formal sobre sua ausência.

Os bombeiros informaram ainda que não há dados, até o momento, sobre o tempo aparente de afogamento ou eventual presença de sinais de violência. Neste primeiro momento, também não é possível associar a ocorrência às chuvas recentes. Após a realização da perícia técnica pela Polícia Civil, novas informações poderão esclarecer as circunstâncias da morte.