Assine
overlay
Início Gerais
PERIGO!

MG: funcionário fica pendurado em fios ao tentar abrir caminho para carreta

Carga de grande porte pressionou cabos de energia e homem quase caiu de vários metros de altura, em Sete Lagoas (MG); veja o vídeo

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
01/03/2026 12:50

compartilhe

SIGA
x
Para evitar o rompimento dos cabos, o funcionário subiu sobre o material transportado e tentou erguer os fios
Para evitar o rompimento dos cabos, o funcionário subiu sobre o material transportado e tentou erguer os fios crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um funcionário quase sofreu um grave acidente nesse sábado (28/2) no bairro Jardim Primavera, em Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado. Ele ficou pendurado a vários metros de altura após tentar levantar manualmente cabos de energia e internet para permitir a passagem de uma carreta que transportava um grande tubo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo relatos e imagens registradas por um morador, o caminhão de grande porte trafegava pela rua quando a estrutura elevada da carga pressionou a fiação. Para evitar o rompimento dos cabos, o funcionário subiu sobre o material transportado e tentou erguer os fios com as próprias mãos.

Leia Mais

Sem utilizar equipamento de proteção individual ou qualquer sistema de segurança, o homem acabou prensado pelos cabos contra a estrutura da carga. Ele perdeu o equilíbrio e foi arremessado, permanecendo pendurado por alguns instantes, em uma cena que gerou tensão entre quem acompanhava a situação. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As imagens mostram que os fios não estavam soltos. Eles fazem parte da rede regular de conexão, ligando postes a residências e estabelecimentos comerciais da região. Devido à altura da carga, havia risco de rompimento da fiação durante a travessia do veículo.

Tópicos relacionados:

carreta minas-gerais sete-lagoas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay