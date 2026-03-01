MG: funcionário fica pendurado em fios ao tentar abrir caminho para carreta

Um funcionário quase sofreu um grave acidente nesse sábado (28/2) no bairro Jardim Primavera, em Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado. Ele ficou pendurado a vários metros de altura após tentar levantar manualmente cabos de energia e internet para permitir a passagem de uma carreta que transportava um grande tubo.

Segundo relatos e imagens registradas por um morador, o caminhão de grande porte trafegava pela rua quando a estrutura elevada da carga pressionou a fiação. Para evitar o rompimento dos cabos, o funcionário subiu sobre o material transportado e tentou erguer os fios com as próprias mãos.

Sem utilizar equipamento de proteção individual ou qualquer sistema de segurança, o homem acabou prensado pelos cabos contra a estrutura da carga. Ele perdeu o equilíbrio e foi arremessado, permanecendo pendurado por alguns instantes, em uma cena que gerou tensão entre quem acompanhava a situação.

As imagens mostram que os fios não estavam soltos. Eles fazem parte da rede regular de conexão, ligando postes a residências e estabelecimentos comerciais da região. Devido à altura da carga, havia risco de rompimento da fiação durante a travessia do veículo.