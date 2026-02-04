Assine
ACIDENTE

Casal morre em batida contra caminhão carregado com madeira

Carro invadiu pista contrária e bateu na roda dianteira do caminhão; vítimas morreram no local

04/02/2026 20:00

Casal morre em batida contra caminhão carregado com madeira
Casal morre em batida contra caminhão carregado com madeira crédito: DivulgfaÃ§Ã£o/PMMG

Um casal morreu em uma batida entre um carro e um caminhão, nesta terça-feira (3/2), na rodovia MGC-452, em Perdizes, Alto Paranaíba.

As vítimas eram um homem de 48 anos e uma mulher de 47 anos, e o carro em que estavam colidiu com um caminhão carregado de madeira, na altura do km 246 da rodovia.

O motorista do caminhão, de 26 anos, contou que seguia no sentido contrário ao do carro quando o automóvel de passeio teria mudado de direção de forma repentina e atingido a roda dianteira do caminhão.

Com o impacto, o caminhoneiro perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Ele não se feriu.

Além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária, equipes da concessionária EPR estiveram no local para acompanhar o atendimento. Não foi necessário interditar o tráfego.

Após os trabalhos, o local foi liberado e os corpos encaminhados ao IML de Araxá.

