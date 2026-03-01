Norte de Minas e Jequitinhonha sob mais grave alerta para tempestades
Inmet coloca 58 cidades de Minas em alerta para temporais e grandes alagamentos. Avisos de Grande Perigo e Perigo estão vigentes até a terça-feira (3/3)
Municípios do Vale do Jequitinhonha, Noroeste e Norte de Minas podem enfrentar tempestades acima de 100 milímetros por dia e estão sob os mais severos níveis de alerta entre este domingo (1/3) e a terça-feira.
Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com risco severo de alagamentos, quedas de árvores e descargas elétricas.
O aviso de "Grande Perigo" é o mais elevado em termos de riscos climáticos e está direcionado para o grande acumulado de chuvas, abrangendo 37 municípios mineiros sob monitoramento, o que representa 4,34% das cidades do estado.
Estão considerados na zona de "Perigo", que é o nível que antecede o mais crítico, para chuvas intensas, abrangendo uma lista de 21 municípios de Minas Gerais, ou 2,46% dos municípios totais.
A soma das cidades afetadas por ambos os alertas chega a 58, o que representa 6,8% dos 853 municípios do estado.
Os municípios em perigo devem estar em alerta para deslizamentos de encostas e movimentação de massas de solo e rochas, segundo o Inmet. Os riscos são de precipitação superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros em um só dia, o que pode acarretar alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos em áreas vulneráveis.
Já o aviso de chuvas intensas pode levar a precipitações entre 30 e 100 milímetros por dia e ventos intensos de até 100 km/h, trazendo riscos de quedas de árvores, descargas elétricas e interrupção de energia.
Quais são as regiões mais afetadas em Minas Gerais?
No alerta de maior gravidade, de Acumulado de Chuva, as áreas atingidas em território mineiro concentram-se em duas grandes regiões: o Norte de Minas e o Jequitinhonha.
Estas localidades enfrentam o cenário mais crítico de saturação do solo e potencial para desastres naturais decorrentes do volume de água previsto.
Quanto ao alerta de Chuvas Intensas, a cobertura expande-se para três regiões mineiras. Além de áreas do Jequitinhonha e do Norte de Minas, o aviso inclui também o Noroeste de Minas, onde a instabilidade atmosférica deve se manifestar com rajadas de vento significativas e chuvas fortes.
Para se precaver durante eventos de fortes acumulados de chuva, as recomendações oficiais do INMET orientam que os cidadãos desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, além de observarem qualquer alteração em encostas e permanecerem em locais abrigados.
Em casos de inundação, pertences devem ser protegidos com sacos plásticos, e o contato com a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193) deve ser imediato em situações de emergência.
Nas áreas sob aviso de Chuvas Intensas, o INMET instrui que, em caso de rajadas de vento, não se utilize árvores como abrigo devido ao risco de quedas e descargas elétricas.
Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e, se possível, manter os aparelhos elétricos desligados para evitar danos por picos de energia.
Alertas em Minas Gerais
Cidades em Minas Gerais: 58 municípios sob vigilância meteorológica
Alerta de Grande Perigo: focado nas regiões Norte e Jequitinhonha
Alerta de Perigo: abrange o Noroeste de Minas, Norte e Jequitinhonha
Volume pluviométrico crítico: previsão de acumulados superiores a 100 mm por dia
Intensidade dos ventos: rajadas que podem atingir a marca de 100 km/h
Vigência dos avisos: períodos que se estendem até a noite de 3 de março de 2026
Medidas de segurança e proteção
Aparelhos elétricos: desligar equipamentos e o quadro geral de energia em caso de inundação
Monitoramento de encostas: observar qualquer sinal de movimentação de terra ou rachaduras
Abrigo seguro: evitar se proteger sob árvores ou estruturas metálicas durante ventos fortes
Proteção de bens: utilizar sacos plásticos para vedar documentos e objetos de valor
Estacionamento de veículos: evitar a proximidade com torres de transmissão e placas publicitárias
Contatos de emergência: acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou os Bombeiros pelo 193
Municípios em alerta
Grande perigo para acumulado de chuvas
Águas Vermelhas
Almenara
Bandeira
Berizal
Cachoeira de Pajeú
Catuti
Curral de Dentro
Divisa Alegre
Divisópolis
Espinosa
Gameleiras
Indaiabira
Jacinto
Jaíba
Jequitinhonha
Jordânia
Juvenília
Mamonas
Manga
Mata Verde
Matias Cardoso
Mato Verde
Montalvânia
Monte Azul
Montezuma
Ninheira
Pai Pedro
Pedra Azul
Rio Pardo de Minas
Rubim
Salto da Divisa
Santa Maria do Salto
Santo Antônio do Jacinto
Santo Antônio do Retiro
São João do Paraíso
Taiobeiras
Vargem Grande do Rio Pardo
Perigo de chuvas intensas
Bandeira
Bonito de Minas
Cônego Marinho
Espinosa
Formoso
Gameleiras
Jacinto
Jordânia
Juvenília
Manga
Mata Verde
Matias Cardoso
Miravânia
Montalvânia
Ninheira
Palmópolis
Salto da Divisa
Santa Maria do Salto
Santo Antônio do Jacinto
São João das Missões
São João do Paraíso
