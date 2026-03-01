Tempo em MG: semana de abafamento em BH e trégua de chuvas na Zona da Mata

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Castigada desde a última segunda-feira (23/02), a Zona da Mata tem previsão de tempo firme, que auxilia na sua reconstrução, com chuvas retornando apenas na quinta-feira (05/03), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já Belo Horizonte inicia a semana sob o domínio de céu encoberto e uma amplitude térmica acentuada, com os termômetros registrando mínima de 13°C nesta segunda-feira (02/03), segundo previsão do órgão.

A tendência para os dias seguintes é de elevação gradual nas temperaturas mínimas, que devem saltar para 18°C até o meio da semana.

Apesar do predomínio de nuvens e da umidade relativa do ar atingindo picos de 95%, o calor deve se manter firme nas tardes da capital mineira, com máximas estabilizadas na casa dos 29°C, garantindo um clima abafado antes da chegada das instabilidades.

A mudança mais significativa no tempo deve ocorrer a partir de quarta-feira (04/03), quando a combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva, levando a temperatura máxima ao seu ápice de 30°C.

Na quinta-feira (05/03), o cenário de instabilidade persiste, mas com um ligeiro declínio no calor, que não deve ultrapassar os 28°C sob um céu encoberto por chuviscos eventuais.

O período será marcado por ventos fracos de direção variável e uma umidade mínima que não cai abaixo dos 40%, exigindo atenção dos belo-horizontinos para as mudanças repentinas entre o sol entre nuvens e as precipitações típicas de março.

De acordo com os dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, a capital mineira registrou uma temperatura mínima de 16,7°C neste domingo (1/3) com a máxima estimada podendo atingir os 29°C ao longo do dia.

A expectativa é que a umidade relativa mínima do ar se mantenha em torno de 40% durante o período da tarde, refletindo o predomínio de céu claro a parcialmente nublado.

Dentre os registros coletados nas primeiras horas do dia, a regional Barreiro apresentou a marca mais baixa da capital, atingindo 16,7°C pontualmente às 6h25.

Esta medição, característica de áreas com maior altitude ou densidade de vegetação, marcou o ápice do declínio térmico registrado no início da manhã.

Por outro lado, a regional de Venda Nova reportou o índice mais elevado entre as mínimas, com os termômetros marcando 17,5°C às 5h45.

Embora ligeiramente superior ao registro do Barreiro, a temperatura reafirma a tendência de frescor em toda a Região Metropolitana antes da elevação térmica prevista para o decorrer do domingo.

Onde vai chover no estado ao longo da semana?

De acordo com a previsão do tempo do Inmet, o cenário do estado de Minas Gerais até a quinta-feira (5/3) aponta para uma concentração de umidade severa na metade norte e no Triângulo, com risco de trovoadas frequentes.

A capital, sua região metropolitana e os vales dos rios Doce e Mucuri terão uma semana de "mormaço" e chuvas rápidas.

Já o Sul de Minas e a Zona da Mata terão os dias mais aproveitáveis para atividades ao ar livre, com chuva aparecendo com maior probabilidade apenas na quinta-feira.

A faixa sul, oeste e da Zona da Mata, que compreende Sul/Sudoeste, Oeste, Campos das Vertentes e Zona da Mata, o tempo seco predomina até a chegada da chuva na quinta-feira.

Deve predominar sol entre nuvens deste domingo a terça-feira. Na quarta-feira começa um aumento gradual da nebulosidade para, na quinta-feira, a chuva atingir toda a faixa de forma isolada.

No eixo das regiões Central, Metropolitana e Vales dos rios Doce e Mucuri a previsão é de muitas nuvens com chuvas rápidas e isoladas de domingo a terça-feira.

Na quarta-feira a tendência é de dia mais úmido, com chuva isolada em todas as cidades do eixo. O tempo seca, mas o céu permanece encoberto na quinta-feira.

No Norte de Minas, Noroeste e Jequitinhonha a instabilidade se assevera com temporais ganhando força na terça-feira (03/03).

Nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, persiste a alternância com picos de tempestades intercalados com tréguas rápidas e chuva que diminui para caráter isolado a partir de quinta-feira.

Resumo regional da previsão em Minas



Norte e Triângulo: instabilidade severa com risco de temporais frequentes

instabilidade severa com risco de temporais frequentes Região Metropolitana: semana de mormaço com chuvas rápidas e isoladas

semana de mormaço com chuvas rápidas e isoladas Sul e Zona da Mata: tempo seco predominante até o meio da semana

tempo seco predominante até o meio da semana Vales do Doce e Mucuri: céu encoberto com ocorrência de chuvas rápidas

