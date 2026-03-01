Grande BH: fogo em fritadeira inicia incêndio e destrói padaria

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A ação de moradores de edifício residencial com lojas comerciais embaixo impediu que as chamas que tomaram uma padaria atingissem suas casas. Por meio de hidrantes e extintores de incêndio, eles iniciaram o combate às chamas até a chegada dos bombeiros, na manhã deste domingo (1/3), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O fogo foi notado por volta das 6h, no interior de uma padaria do Bairro Ana Lúcia. O estabelecimento ficava no primeiro andar e as residências a partir do segundo pavimento.

Não houve registro de vítimas ou feridos, mas o fogo causou danos ao teto, ao revestimento de gesso, a equipamentos e materiais diversos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incidente teve origem em uma fritadeira no interior do comércio. As chamas se propagaram para a parte superior do ambiente, atingindo a estrutura do teto.

O calor e a queima de materiais provocaram o desprendimento de parte do acabamento em gesso, gerando uma fumaça densa que se espalhou pelo imóvel e alertou os moradores da região.

A gravidade da situação mobilizou a vizinhança cedo. O volume de fumaça expelido pela padaria chamou a atenção de um morador próximo que, por ser brigadista, iniciou o combate às chamas de forma imediata.

Como foi o combate ao fogo?

O vizinho que é brigadista utilizou o sistema de hidrantes da própria edificação para conter o fogo em sua fase inicial, o que impediu que as labaredas atingissem o segundo pavimento residencial ou causassem danos estruturais ao prédio.

Quando as equipes do CBMMG chegaram ao endereço, o fogo já havia sido controlado pela ação do brigadista. Os militares concentraram os trabalhos na segurança do local, garantindo que não houvesse novos focos escondidos sob os escombros ou nos equipamentos danificados.

Para garantir a segurança dos moradores e a preservação do imóvel, a equipe realizou a conferência de todos os cômodos. “Os militares realizaram o rescaldo, realizaram a ventilação do local, dispersando a fumaça e vistoriaram o imóvel”, informou o CBMMG.

Após a ventilação tática para expulsar os gases remanescentes, foi confirmado que a integridade da estrutura não sofreu prejuízos.

Nos últimos seis meses, Sabará registrou ocorrências similares, como o incêndio em um frigorífico em outubro de 2025 e uma explosão seguida de incêndio em um restaurante no Centro da cidade, em setembro do mesmo ano.

Em ambos os casos anteriores, as causas foram relacionadas a falhas em equipamentos ou manuseio de inflamáveis, reforçando a importância da manutenção preventiva em cozinhas comerciais.



Dinâmica do atendimento da ocorrência

Início do foco: chamas começam em fritadeira e atingem revestimento de gesso

chamas começam em fritadeira e atingem revestimento de gesso Primeira resposta: brigadista vizinho utiliza hidrante da edificação para conter o fogo

brigadista vizinho utiliza hidrante da edificação para conter o fogo Atuação militar: equipes do CBMMG realizam rescaldo e ventilação tática do imóvel

equipes do CBMMG realizam rescaldo e ventilação tática do imóvel Vistoria final: constatação de que não houve danos estruturais à edificação mista



Prevenção de incêndios em cozinhas comerciais