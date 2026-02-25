Alerta do Inmet: entenda o que significa cada cor da previsão do tempo

Com a previsão de chuvas intensas em diversas regiões do Brasil, os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) se tornaram parte do dia a dia. Mas você sabe o que cada cor representa na prática? É fundamental entender a diferença entre os níveis de perigo para se proteger e tomar as precauções necessárias durante eventos climáticos.

Os avisos meteorológicos são classificados em uma escala de cores que indicam a severidade do fenômeno esperado. Cada tonalidade corresponde a um grau de risco e a um conjunto de instruções para a população, ajudando a Defesa Civil e os cidadãos a se prepararem adequadamente para as condições adversas.

O que significa cada cor do alerta?

Alerta amarelo: perigo potencial

Esta cor representa uma situação meteorológica potencialmente perigosa. O alerta amarelo é emitido para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Apesar de ser o nível mais baixo, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e pequenos alagamentos. A orientação é ficar atento e evitar atividades ao ar livre em áreas de risco.

Alerta laranja: perigo

O nível laranja indica uma situação de perigo real. As condições incluem chuvas mais fortes, entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos que podem atingir 100 km/h.

O risco de danos é maior, com possibilidade de corte de energia, queda de árvores, alagamentos significativos e descargas elétricas. A recomendação é desligar aparelhos elétricos e buscar um local seguro.

Alerta vermelho: grande perigo

Este é o aviso mais grave, indicando fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. O alerta vermelho é acionado para chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, acompanhadas de ventos superiores a 100 km/h.

Há grande risco de danos em edificações, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas e sérios transtornos para a população. A instrução é seguir as orientações da Defesa Civil e procurar um abrigo seguro.

Para acompanhar os alertas em tempo real, a população pode consultar o site oficial do Inmet e o sistema Alert-AS, além dos canais da Defesa Civil de seu estado ou município pelos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

