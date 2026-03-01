Assine
CHUVAS

Chuvas 'embelezam' cachoeira em Porteirinha

Enquanto parte da população vive apreensiva com rompimento de barragem, outra aprecia aumento do volume da Cachoeira do Serrado

LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
01/03/2026 14:11 - atualizado em 01/03/2026 14:21

Cachoeira do Serrado tem aumento de volume com chuvas intensas em Porteirinha
Cachoeira do Serrado tem aumento de volume com chuvas intensas em Porteirinha crédito: Jadilon Borges/divulgação

As chuvas intensas provocaram apreensão no município de Porteirinha (Norte de Minas), onde, na manhã deste domingo (1/3), ocorreu o rompimento parcial da barragem do Rio das Lajes e moradores situados abaixo da barragem foram orientados a deixar suas casas, imediatamente. Mas, em uma parte do município, moradores e visitantes apreciam uma paisagem que ficou ainda mais bonita na estação chuvosa.

Trata-se da Cachoeira do Serrado, localizada na Serra Geral de Minas (Cordilheira do Espinhaço) e que faz parte da bacia do Rio Serra Branca.

A cachoeira é muito procurada por turistas. Moradores e donos de sítios da região alugam suas casas para os visitantes durante os fins de semana e por temporadas.

Devido às intensas chuvas dos últimos dias, o volume da Cachoeira do Serrado aumentou consideravelmente. A queda d'água, situada em um ponto alto da Serra Geral, pode ser vista a quilômetros de distância na zona rural de Porteirinha.

Moradores em alerta

Neste domingo, além do “alerta máximo” sobre os riscos de rompimento total da barragem do Rio das Lajes, a Prefeitura de Porteirinha divulgou comunicado, orientando os moradores sobre a possibilidade de aumento do volume do Rio Mosquito, que corta a área urbana da cidade.

“O grande volume de chuvas na região da Serra do Talhado e da barragem de Serranópolis de Minas pode provocar aumento rápido do nível do Rio Mosquito em Porteirinha”, diz o alerta, lembrando da previsão de quantidade de chuvas para a região neste fim de semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Prefeitura de Porteirinha orienta os moradores para evitar áreas de risco e não se aproximar de margens, pontes e passagens molhadas. Recomenda ainda que “em caso de emergência, procurem locais seguros e acionem a Defesa Civil Municipal”.

