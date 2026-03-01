Chuvas 'embelezam' cachoeira em Porteirinha

As chuvas intensas provocaram apreensão no município de Porteirinha (Norte de Minas), onde, na manhã deste domingo (1/3), ocorreu o rompimento parcial da barragem do Rio das Lajes e moradores situados abaixo da barragem foram orientados a deixar suas casas, imediatamente. Mas, em uma parte do município, moradores e visitantes apreciam uma paisagem que ficou ainda mais bonita na estação chuvosa.

Trata-se da Cachoeira do Serrado, localizada na Serra Geral de Minas (Cordilheira do Espinhaço) e que faz parte da bacia do Rio Serra Branca.

A cachoeira é muito procurada por turistas. Moradores e donos de sítios da região alugam suas casas para os visitantes durante os fins de semana e por temporadas.

Devido às intensas chuvas dos últimos dias, o volume da Cachoeira do Serrado aumentou consideravelmente. A queda d'água, situada em um ponto alto da Serra Geral, pode ser vista a quilômetros de distância na zona rural de Porteirinha.

Moradores em alerta

Neste domingo, além do “alerta máximo” sobre os riscos de rompimento total da barragem do Rio das Lajes, a Prefeitura de Porteirinha divulgou comunicado, orientando os moradores sobre a possibilidade de aumento do volume do Rio Mosquito, que corta a área urbana da cidade.

“O grande volume de chuvas na região da Serra do Talhado e da barragem de Serranópolis de Minas pode provocar aumento rápido do nível do Rio Mosquito em Porteirinha”, diz o alerta, lembrando da previsão de quantidade de chuvas para a região neste fim de semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Prefeitura de Porteirinha orienta os moradores para evitar áreas de risco e não se aproximar de margens, pontes e passagens molhadas. Recomenda ainda que “em caso de emergência, procurem locais seguros e acionem a Defesa Civil Municipal”.