Chuvas 'embelezam' cachoeira em Porteirinha
Enquanto parte da população vive apreensiva com rompimento de barragem, outra aprecia aumento do volume da Cachoeira do Serrado
compartilheSIGA
As chuvas intensas provocaram apreensão no município de Porteirinha (Norte de Minas), onde, na manhã deste domingo (1/3), ocorreu o rompimento parcial da barragem do Rio das Lajes e moradores situados abaixo da barragem foram orientados a deixar suas casas, imediatamente. Mas, em uma parte do município, moradores e visitantes apreciam uma paisagem que ficou ainda mais bonita na estação chuvosa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Trata-se da Cachoeira do Serrado, localizada na Serra Geral de Minas (Cordilheira do Espinhaço) e que faz parte da bacia do Rio Serra Branca.
A cachoeira é muito procurada por turistas. Moradores e donos de sítios da região alugam suas casas para os visitantes durante os fins de semana e por temporadas.
Leia Mais
Devido às intensas chuvas dos últimos dias, o volume da Cachoeira do Serrado aumentou consideravelmente. A queda d'água, situada em um ponto alto da Serra Geral, pode ser vista a quilômetros de distância na zona rural de Porteirinha.
Moradores em alerta
Neste domingo, além do “alerta máximo” sobre os riscos de rompimento total da barragem do Rio das Lajes, a Prefeitura de Porteirinha divulgou comunicado, orientando os moradores sobre a possibilidade de aumento do volume do Rio Mosquito, que corta a área urbana da cidade.
- Polícias evitam furtos de vítimas na Zona da Mata e alertam sobre golpes
- MG: motorista fica preso às ferragens em capotamento de caminhão
- Sobe para 72 o número de mortes causadas pela chuva na Zona da Mata
“O grande volume de chuvas na região da Serra do Talhado e da barragem de Serranópolis de Minas pode provocar aumento rápido do nível do Rio Mosquito em Porteirinha”, diz o alerta, lembrando da previsão de quantidade de chuvas para a região neste fim de semana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Prefeitura de Porteirinha orienta os moradores para evitar áreas de risco e não se aproximar de margens, pontes e passagens molhadas. Recomenda ainda que “em caso de emergência, procurem locais seguros e acionem a Defesa Civil Municipal”.