MG: motorista fica preso às ferragens em capotamento de caminhão

Um grave acidente no Bairro Garimpo de Capoerana, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado, deixou um motorista preso às ferragens na madrugada deste domingo (1/3). O capotamento ocorreu por volta de 1h30, envolvendo um caminhão carregado de argamassa.

A cabine do veículo ficou prensada de um lado contra um barranco e, do outro, encostada na vala à margem da via. O condutor estava consciente, mas não conseguia sair sozinho.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram diversas tentativas de acesso, mas a compressão da cabine e a falta de espaço dificultaram o resgate. Foi necessário acionar um guincho pesado para içar o caminhão com segurança, permitindo o desencarceramento da vítima.

O motorista foi imobilizado e levado à Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU de João Monlevade. A operação de resgate durou cerca de 5 horas.