JOÃO MONLEVADE

MG: motorista fica preso às ferragens em capotamento de caminhão

Cabine do veículo ficou prensada entre barranco e vala; resgate só foi possível com guincho pesado após operação de mais de cinco horas

Quéren Hapuque
01/03/2026 10:55

O motorista foi imobilizado e levado à Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU
O motorista foi imobilizado e levado à Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU crédito: Reprodução/CBMMG

Um grave acidente no Bairro Garimpo de Capoerana, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado, deixou um motorista preso às ferragens na madrugada deste domingo (1/3). O capotamento ocorreu por volta de 1h30, envolvendo um caminhão carregado de argamassa.

A cabine do veículo ficou prensada de um lado contra um barranco e, do outro, encostada na vala à margem da via. O condutor estava consciente, mas não conseguia sair sozinho.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram diversas tentativas de acesso, mas a compressão da cabine e a falta de espaço dificultaram o resgate. Foi necessário acionar um guincho pesado para içar o caminhão com segurança, permitindo o desencarceramento da vítima. 

O motorista foi imobilizado e levado à Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU de João Monlevade. A operação de resgate durou cerca de 5 horas.

