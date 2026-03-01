MG: motorista fica preso às ferragens em capotamento de caminhão
Cabine do veículo ficou prensada entre barranco e vala; resgate só foi possível com guincho pesado após operação de mais de cinco horas
compartilheSIGA
Um grave acidente no Bairro Garimpo de Capoerana, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado, deixou um motorista preso às ferragens na madrugada deste domingo (1/3). O capotamento ocorreu por volta de 1h30, envolvendo um caminhão carregado de argamassa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A cabine do veículo ficou prensada de um lado contra um barranco e, do outro, encostada na vala à margem da via. O condutor estava consciente, mas não conseguia sair sozinho.
Leia Mais
Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram diversas tentativas de acesso, mas a compressão da cabine e a falta de espaço dificultaram o resgate. Foi necessário acionar um guincho pesado para içar o caminhão com segurança, permitindo o desencarceramento da vítima.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O motorista foi imobilizado e levado à Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU de João Monlevade. A operação de resgate durou cerca de 5 horas.