Prefeito de Porteirinha sobre barragem: ‘Ainda há risco de romper’

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O prefeito de Porteirinha, Silvanei Batista, afirmou, na noite deste domingo (1°/3), que a barragem do Rio Lajes ainda corre o risco de romper totalmente. De manhã, a prefeitura do município emitiu um alerta para evacuação de áreas baixas da região e pediu que moradores fossem para locais seguros.

Houve um rompimento parcial da estrutura. No início da tarde, Batista esteve no local e registrou, em seu perfil nas redes sociais, os estragos causados pelo rompimento.





“A situação aqui é realmente preocupante. Temos que fazer um trabalho para que ela não se rompa de vez. Vamos precisar de muito do apoio dos entes federativos, governo federal e estadual para dar apoio o mais rápido possível e evitar que essa barragem se rompa de vez”, declarou.

No vídeo, o prefeito afirma que a barragem poderia se romper a qualquer momento e lembra que o solo ainda está encharcado por causa do volume de chuvas na região.

Já no início da noite, em uma comunidade que fica abaixo da barragem, Batista diz que o nível da água começou a baixar nas casas invadidas pela enchente e que a situação parece estar controlada.





Porém, em uma live no Instagram pouco depois, o chefe do Executivo Municipal diz que ainda há possibilidade de rompimento da estrutura, apesar da diminuição do fluxo de água e a trégua nas chuvas.





Alerta e interdições

Na manhã de hoje, a Prefeitura de Porteirinha emitiu um “alerta máximo” para que moradores de comunidades rurais em situação de risco, abaixo da barragem do Rio Lajes, na zona rural do município, procurem se deslocar para locais seguros, tendo em vista o risco de rompimento total do barramento, devido às fortes chuvas registradas na região.

O alerta para a evacuação das áreas baixas na região foi emitido depois que, por volta das 8h deste domingo, houve o rompimento parcial da estrutura da barragem – próximo ao sangradouro. De acordo com a Prefeitura de Porteirinha, por meio de sua assessoria de imprensa, não houve vítimas.

As comunidades atingidas abaixo da barragem são: Lajes, Barreiro, Rio Pequeno, Barroca, Mocambo dos Bois, Biquinha, Pedra Ladeira e Olhos d'Água de Cima.

À tarde, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) detalhou os danos na barragem. Segundo o capitão Franklin Xavier, é possível observar que o vertedouro foi danificado, além do talude apresentar algumas erosões.

A Prefeitura de Porteirinha também informou que pontes e passagens molhadas do município estão interditadas. Segundo o Executivo Municipal, devido a grande quantidade de chuvas registradas no município, o nível de água nas passagens está acima do permitido para o tráfego, o que oferece risco à segurança.

Ainda de acordo com a prefeitura, a única forma segura de travessia é pela ponte principal, na Avenida Dalton Cunha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Pedimos a compreensão de todos e reforçamos: não tentem atravessar locais interditados. A segurança da população é prioridade. Seguimos informando pelos canais oficiais da prefeitura. A prioridade é preservar vidas”, diz o comunicado publicado nas redes sociais.