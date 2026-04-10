Shakira no Brasil: relembre todas as vezes que a cantora esteve no país

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Falta pouco para Shakira fazer um dos maiores shows da carreira. Ela é a principal atração do evento “Todo Mundo no Rio”, megashow gratuito marcado para o dia 2 de maio, na Praia de Copacabana. A expectativa é de um público de cerca de 2 milhões de pessoas. A cantora tem uma longa relação com o Brasil, com mais de 40 apresentações no país.

Dona de sucessos globais como “Waka waka (this time for Africa)” e “Hips don't lie”, a colombiana esteve aqui pela última vez em fevereiro de 2025, depois de um hiato de sete anos. A turnê “Las mujeres ya no lloran”, passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo.

Antes disso, em 2018, a cantora trouxe ao Brasil a turnê “El dorado”, com apresentações em São Paulo e Porto Alegre (RS). Já em 2014, protagonizou um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira no país ao se apresentar na Copa do Mundo de 2014, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Na cerimônia de encerramento, dividiu o palco com Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, interpretando “La la la”, tema oficial do torneio.

Em 2011, Shakira participou do Rock in Rio, onde interpretou “País tropical”, clássico de Jorge Ben Jor, ao lado de Ivete Sangalo. Na mesma época, trouxe ao país a turnê “Sale El Sol”, com shows em Porto Alegre, São Paulo e Brasília.

Mas foi muito antes disso que essa história começou. A estreia de Shakira no Brasil aconteceu em 1996, com a turnê do álbum “Pies descalzos”. Ainda com apenas 18 anos, a artista percorreu o país em uma maratona de mais de 30 shows, passando por capitais e também por cidades fora do circuito tradicional, como Mogi das Cruzes, Santo André e Taubaté – todas em São Paulo. Em Minas Gerais, ela também se apresentou em Belo Horizonte, incluindo shows no Mineirinho e no estádio Independência.

Um dos episódios mais curiosos dessa fase aconteceu justamente em Uberlândia, no Triângulo, durante a Exposição Agropecuária do Camaru. Os ingressos para assistir à futura estrela global custavam apenas R$ 5.

Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana. -Reprodução Instagram" width="685" height="470" /> Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana. -Reprodução Instagram" width="685" height="470" /> Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana. Reprodução Instagram O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. -Alexandre Macieira/Riotur" width="685" height="470" /> O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. -Alexandre Macieira/Riotur" width="685" height="470" /> O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. Alexandre Macieira/Riotur Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará “o show mais sonhado” de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase “Eu te amo, Brasil!”. -Reprodução Instagram /@shakira" width="685" height="470" /> Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará “o show mais sonhado” de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase “Eu te amo, Brasil!”. -Reprodução Instagram /@shakira" width="685" height="470" /> Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará “o show mais sonhado” de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase “Eu te amo, Brasil!”. Reprodução Instagram /@shakira Repórteres e apresentadores da Rede Globo têm adotado a pronúncia da palavra "recorde" como proparoxítona ("récorde"), em descompasso com a norma culta da Língua Portuguesa Divulgação/Globoplay O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais. -Marcello Casal wikimedia commons" width="685" height="470" /> O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais. -Marcello Casal wikimedia commons" width="685" height="470" /> O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais. Marcello Casal wikimedia commons O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum “Pies Descalzos”. -Reprodução Youtube" width="685" height="470" /> O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum “Pies Descalzos”. -Reprodução Youtube" width="685" height="470" /> O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum “Pies Descalzos”. Reprodução Youtube Em 2016, durante entrevista ao “Jornal Hoje”, declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira. -reprodução instagram" width="685" height="470" /> Em 2016, durante entrevista ao “Jornal Hoje”, declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira. -reprodução instagram" width="685" height="470" /> Em 2016, durante entrevista ao “Jornal Hoje”, declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira. reprodução instagram A cantora segue com a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (“As Mulheres Já Não Choram”, em português), com apresentações recentes pela América Latina. - Reprodução de vídeo de Rede Social" width="685" height="470" /> A cantora segue com a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (“As Mulheres Já Não Choram”, em português), com apresentações recentes pela América Latina. - Reprodução de vídeo de Rede Social" width="685" height="470" /> A cantora segue com a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (“As Mulheres Já Não Choram”, em português), com apresentações recentes pela América Latina. Reprodução de vídeo de Rede Social Em 2025, Shakira retornou ao Brasil apÃ³s oito anos para iniciar a sÃ©rie de shows com apresentaÃ§Ãµes no EstÃ¡dio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em SÃ£o Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo.Â -ReproduÃ§Ã£o Instagram @shakira" width="685" height="470" /> Em 2025, Shakira retornou ao Brasil apÃ³s oito anos para iniciar a sÃ©rie de shows com apresentaÃ§Ãµes no EstÃ¡dio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em SÃ£o Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo.Â -ReproduÃ§Ã£o Instagram @shakira" width="685" height="470" /> Em 2025, Shakira retornou ao Brasil apÃ³s oito anos para iniciar a sÃ©rie de shows com apresentaÃ§Ãµes no EstÃ¡dio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em SÃ£o Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo.Â ReproduÃ§Ã£o Instagram @shakira Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar “Acróstico”, música lançada em 2023 e dedicada a eles. -Reprodução Instagram /@shakira" width="685" height="470" /> Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar “Acróstico”, música lançada em 2023 e dedicada a eles. -Reprodução Instagram /@shakira" width="685" height="470" /> Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar “Acróstico”, música lançada em 2023 e dedicada a eles. Reprodução Instagram /@shakira A turnê está vinculada ao álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lançado em 2024, que inclui o single “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023. -reprodução youtube" width="685" height="470" /> A turnê está vinculada ao álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lançado em 2024, que inclui o single “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023. -reprodução youtube" width="685" height="470" /> A turnê está vinculada ao álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lançado em 2024, que inclui o single “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023. reprodução youtube “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022. -Instagram @3gerardpique" width="685" height="470" /> “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022. -Instagram @3gerardpique" width="685" height="470" /> “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022. Instagram @3gerardpique Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento. -Instagram @3gerardpique" width="685" height="470" /> Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento. -Instagram @3gerardpique" width="685" height="470" /> Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento. Instagram @3gerardpique Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações. -Reprodução/@shakira" width="685" height="470" /> Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações. -Reprodução/@shakira" width="685" height="470" /> Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações. Reprodução/@shakira Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje”, “Loca” e “She Wolf”. -Reprodução Instagram" width="685" height="470" /> Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje”, “Loca” e “She Wolf”. -Reprodução Instagram" width="685" height="470" /> Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje”, “Loca” e “She Wolf”. Reprodução Instagram A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. “Waka Waka”, um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou “La La La”, música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público. -Reprodução Youtube" width="685" height="470" /> A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. “Waka Waka”, um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou “La La La”, música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público. -Reprodução Youtube" width="685" height="470" /> A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. “Waka Waka”, um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou “La La La”, música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público. Reprodução Youtube A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami. -Reprodução Youtube" width="685" height="470" /> A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami. -Reprodução Youtube" width="685" height="470" /> A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami. Reprodução Youtube Voltar Próximo

Além dos palcos, Shakira também marcou presença na televisão brasileira nos anos 1990, participando de programas populares como o “Domingo legal”, de Gugu Liberato, e atrações comandadas por Xuxa, onde conquistava o público com seu carisma e arriscava falar em português.

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