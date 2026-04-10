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ATRAÇÃO INTERNACIONAL

Anitta participa do 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba como ver

Atração será transmitida no Brasil pela Universal+ à 0h30. Cantora tem álbum previsto para lançar dia 16 de abril

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Repórter
10/04/2026 09:26

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Anitta na chamada do
Anitta na chamada do crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta apareceu na chamada do "Saturday Night Live" deste sábado (11/4) para marcar sua estreia como atração musical. A edição será apresentada por Colman Domingo. No Brasil, o programa será exibido ao vivo pelo streaming Universal+, à 0h30.

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No vídeo promocional, a cantora surge com contra-egum - acessório de palha da costa ligado a religiões de matriz africana - nos braços, como amuleto de proteção contra energias negativas. A estética reforça a fase mais espiritual de sua carreira.

 

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No último domingo (5), Anitta já havia apresentado a música "Meia-Noite" no Domingão com Huck, chamando atenção ao incorporar movimentos inspirados em orixás - elemento que pode voltar a aparecer em sua performance no "SNL".

Seu novo álbum, "Equilibrium", mistura gêneros como funk, samba e reggae, com letras voltadas à espiritualidade e ao bem-estar, refletindo uma nova fase artística da cantora.

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O projeto será lançado em partes. A primeira chega em 16 de abril e traz colaborações com Shakira, Liniker, Marina Sena e Luedji Luna, entre outros artistas.

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