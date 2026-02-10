Assine
HIT DO VERÃO

Anitta vence no Spotify, e 'Gostosin' é eleita hit do verão 2026

Faixa foi a mais votada em ação inédita da plataforma; engajamento dos fãs impulsionou a música e garantiu o título da estação mais quente do ano

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Repórter
10/02/2026 14:51 - atualizado em 10/02/2026 14:54

Anitta, Felipe Amorim e Hitmaker emplacam a música 'Gostosin' como hit crédito: Divulgação / Spotify

É oficial: a música que embalou a estação mais quente do ano foi escolhida. A faixa “Gostosin”, de Anitta, Felipe Amorim e Hitmaker, venceu a votação “Seu hit do verão” e foi coroada a grande campeã em uma ação inédita do Spotify no Brasil. O resultado consagra a força do engajamento dos fãs na era digital.

A escolha aconteceu pelo aplicativo da plataforma de áudio entre os dias 22 de janeiro e 5 de fevereiro. Usuários de todo o país puderam votar em uma lista com 40 faixas selecionadas para representar o som que marcou os últimos meses, transformando o público no principal jurado da competição.

O grande diferencial da campanha foi a intensa mobilização das comunidades de fãs nas redes sociais. Durante as duas semanas de votação, grupos e perfis dedicados aos artistas organizaram mutirões e criaram conteúdos para impulsionar suas músicas preferidas. A estratégia se mostrou um sucesso, ampliando o alcance da iniciativa.

A prova do poder de mobilização veio nos números. “Gostosin” conquistou a vitória com expressivos 44,5% do total de votos. O engajamento também se refletiu diretamente nos streams da canção, que registraram um aumento superior a 58% durante o período da disputa, mostrando como a participação ativa do público pode influenciar as paradas de sucesso.

A iniciativa do Spotify reforça como a música se fortalece ao se tornar um ponto de encontro. A conexão dos fandoms cria identidade e um senso de pertencimento, e o que se viu com Anitta e seus fãs é um reflexo claro dessa potência coletiva. A plataforma colocou o usuário no centro da decisão, valorizando o significado cultural que uma canção pode ter.

A playlist com as faixas concorrentes foi elaborada com base no consumo dos usuários no início do verão e em apostas editoriais, reunindo canções de diferentes gêneros e regiões do país. No fim, quem decidiu foram os “Anitters”. “Gostosin” se destacou como a música que melhor capturou o espírito da estação, dominando festas, redes sociais e momentos compartilhados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

