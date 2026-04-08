Produção do 'BBB 26' revela estado de saúde de Leandro Boneco

Os participantes do "BBB 26" foram alertados na manhã desta quarta-feira (8/4) sobre o atendimento médico de Leandro Boneco. O brother se sentiu indisposto e foi levado ao Confessionário para receber os primeiros cuidados da equipe do programa.

Após o Toque de Despertar, a produção do reality show comunicou aos confinados a situação. A voz avisou aos brothers: "Atenção, todos. Para ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem".

Este é o segundo atendimento que Leandro Boneco recebe em menos de 24 horas. Na tarde de terça-feira (7/4), o participante já havia procurado a equipe médica após apresentar um mal-estar dentro da casa.

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Após a consulta, Boneco conversou com Juliano Floss e detalhou os procedimentos médicos, afirmando que se sentia melhor. Em seguida, ele foi visto caminhando na esteira da academia.