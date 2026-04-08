Lula recebe Gagliasso e Rômulo Estrela: encontro por "Por um fio" agita web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, na noite de terça-feira (7/4), uma sessão especial do filme “Por um fio” no Cine Alvorada, espaço de exibição localizado no Palácio da Alvorada, em Brasília. A iniciativa reuniu integrantes do elenco, que inclui nomes como Bruno Gagliasso e Rômulo Estrela, e parte da equipe de produção.

Inspirado no livro do médico e escritor Drauzio Varella, o longa é dirigido por David Schurmann e ainda não estreou comercialmente. A obra retrata a trajetória de um médico oncologista da rede pública, ambientada entre as décadas de 1970 e 1980, período que antecede a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).





O protagonista é interpretado por Rômulo Estrela, que vive um profissional que enfrenta desafios no atendimento a pacientes com câncer — incluindo um caso pessoal dentro da própria família. Já Bruno Gagliasso dá vida ao irmão do médico, diagnosticado com a doença. O elenco também conta com nomes como Bárbara Colen, além de outros artistas convidados.

Após a exibição, Lula destacou a importância do SUS e o papel do filme ao abordar a história e os desafios do sistema público de saúde brasileiro. Segundo o presidente, a produção contribui para ampliar a compreensão sobre o funcionamento e a relevância da rede.

“Vocês tentaram fazer com que o povo brasileiro entenda um pouquinho que o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um Sistema Único de Saúde que oferece transplante, que oferece remédio, que oferece tratamento, que oferece ambulância... mas o SUS é uma evolução humana. E eu posso dizer para vocês: o mundo inteiro — mesmo países ricos — não tem um sistema como esse”, declarou.

Bruno Gagliasso descreveu a sessão como emocionante e destacou que várias pessoas choraram durante a exibição. “A saúde é um direito de todos. Essa história precisa ser contada”, defendeu.

Rômulo Estrela destacou o caráter humano da narrativa e a relevância do SUS para a população. “A gente está falando de um momento importantíssimo, que é o surgimento do SUS. Claro, funcionando como pano de fundo dessa história, dessa família, nesse grande drama, mas que no final a gente entende que é exatamente isso: hoje e naquele momento também foi importante para umas milhares de pessoas”, disse.

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A sessão também contou com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Saúde Alexandre Padilha, além de representantes da área cultural e sanitária. Também participaram autoridades como a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, a secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad, e a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade.