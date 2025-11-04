Ator Romulo Estrela revela vida em mansão luxuosa e sustentável

Em 2008, firmou contrato com a RecordTV e viveu o mutante Draco em “Caminhos do Coração” e “Os Mutantes”, ganhando destaque como um dos antagonistas mais marcantes da trama. Na última parte da trilogia, “Promessas de Amor”, de 2009, seu personagem passou por uma transformação que o tornou co-protagonista da história. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela