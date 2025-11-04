Entretenimento
Ator Romulo Estrela revela vida em mansão luxuosa e sustentável
Em entrevista à revista Caras, Romulo contou que a ideia de reformar a residência surgiu durante o período da pandemia, quando ele e a esposa, Nilma Quariguasi, sentiram a necessidade de viver em um ambiente mais integrado à natureza. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
O imóvel ganhou um sistema completo de energia solar, que abastece toda a casa, além de painéis específicos para o aquecimento da água. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
A preocupação com o reaproveitamento de materiais também guiou o projeto: madeira, pisos e estruturas metálicas foram restaurados e reutilizados nos novos ambientes, unindo estilo e consciência ecológica. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
Os espaços externos se tornaram protagonistas. Grandes portas de vidro permitem a entrada abundante de luz natural e conectam sala, cozinha e área de lazer ao jardim que cerca a propriedade. A piscina com deque de madeira é um dos locais preferidos da família, ideal para relaxar e aproveitar os dias ensolarados. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
“O mais importante é viver bem, com leveza e respeito ao planeta”, resumiu o artista na entrevista. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
Nascido em São Luís, capital do Maranhão, em 5 de março de 1984, Romulo Aranha já tem uma carreira sólida na televisão brasileira. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
Sua estreia na TV aconteceu em 2004, com uma breve aparição na novela “Da Cor do Pecado”, da Rede Globo. Foto: Divulgação
No ano seguinte, ele conquistou seu primeiro papel fixo em “Essas Mulheres”, da RecordTV, interpretando o jornalista Romualdo, personagem engajado na defesa de ideais de justiça e igualdade em pleno período imperial. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
Nos anos seguintes, Romulo participou de produções como “Cobras e Lagartos”, “Duas Caras”, “Malhação” e “Por Toda Minha Vida”. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
Em 2008, firmou contrato com a RecordTV e viveu o mutante Draco em “Caminhos do Coração” e “Os Mutantes”, ganhando destaque como um dos antagonistas mais marcantes da trama. Na última parte da trilogia, “Promessas de Amor”, de 2009, seu personagem passou por uma transformação que o tornou co-protagonista da história. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
O reconhecimento de público e crítica viria com “Além do Tempo”, de 2015, em que interpretou o médico Roberto. O sucesso consolidou seu nome e lhe garantiu um contrato fixo com a emissora. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
Desde então, Romulo passou a figurar em produções de grande destaque. Viveu o vilão Gaspar em “Liberdade, Liberdade” (2016) e o divertido Chalaça, melhor amigo de Dom Pedro, em “Novo Mundo” (2017). Foto: Instagram
Em 2018, assumiu o protagonismo de “Deus Salve o Rei”, inicialmente escalado para outro papel, mas promovido ao centro da trama após a saída de Renato Góes. A atuação como o príncipe Afonso marcou sua consagração como galã e protagonista. Foto: Divulgação
O sucesso se repetiu em “Bom Sucesso” (2019), trama em que deu vida a Marcos, par romântico da personagem de Grazi Massafera. Foto: Divulgação
Depois, viveu o investigador Cristiano em “Verdades Secretas II” (2021), personagem envolvido em tramas de mistério e desejo, e foi aos palcos com o espetáculo “O Alienista”, interpretando o icônico Simão Bacamarte da obra literária de Machado de Assis Foto: Divulgação
Em 2022, Romulo foi escalado para o papel de Oto, um dos protagonistas de “Travessia”, novela de Glória Perez. Foto: Divulgação
O ator também tem ampliado sua presença no cinema. Em 2023, participou das filmagens de “Uma Aventura Perfekta”, spin-off da série “Escola de Gênios”, e atuou em “Maldito Benefício”, ao lado de Antônio Fagundes. Um ano antes, ele trabalho como dublador na aminação "Os Caras Malvados". Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
No mesmo período, foi anunciado como protagonista do longa “Por um Fio”, adaptação do livro de Drauzio Varella, na qual interpreta o próprio médico e escritor, em um papel que exigiu intensa preparação e caracterização. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
Em 2025, Romulo assumiu o papel principal da novela “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, no horário nobre da Globo. Ele interpreta Paulinho Reiz, um policial honesto que se envolve com a mulher por trás do crime que investiga, personagem de Sophie Charlotte. Foto: Divulgação
Na vida pessoal, Romulo mantém um relacionamento de longa data com a empresária Nilma Quariguasi, com quem começou a namorar em 2008. O casal oficializou a união em 2017 e tem um filho, Theo, nascido em maio de 2016. Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela