Anúncio foi realizado por Lula em evento no Dia do Cinema Nacional

Em ato de homenagem ao Dia do Cinema Nacional, comemorado nessa quarta-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou investimento de R$ 1,6 bilhão do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) na produção de filmes e séries brasileiras neste ano. Na ocasião, Lula também afirmou que o cinema "não é para ensinar putaria", mas, sim, "para ensinar cultura".

Segundo o Ministério da Cultura, o valor anunciado é recorde, representando 23% a mais do que foi destinado ao fundo em 2023, registrado em R$ 1,3 bilhão. Dentre as medidas, há o investimento em produções em parceria com outros países, no valor de R$ 200 milhões. O setor recebeu 476 propostas de projetos de 47 países.

Do valor total, R$ 400 milhões serão destinados para crédito em projetos de infraestrutura, que focam na expansão na rede de cinemas fora do eixo Rio-São Paulo. Além disso, o Ministério afirmou que já foram investidos R$ 6,1 milhões, desde o início do Governo Lula 3, em cerca de 100 projetos de produção de curta-metragens e de intercâmbio de profissionais no exterior, divulgados em chamadas públicas da Secretaria do Audiovisual.

Para o presidente, artistas e produtos audiovisuais como filmes e novela "não são para ensinar putaria": "É para ensinar cultura. É para contar história, para contar narrativas. Nós só queremos fazer aquilo que se chama arte". E ainda completou: "Quem não quiser entender o que é arte, dane-se".

Ainda segundo Lula, a classe artística não deve se calar em meio às críticas. "O que nós não podemos é ter medo de fazer esse debate. Muitas vezes aparece um maluco aí, falando bobagem, gritando bobagem, xingando bobagem e a gente fica quieto. Não, nós temos que defender o nosso direito", declarou.

Também estiveram presentes À cerimônia importantes nomes do setor de cinema e séries nacionais, como as atrizes Camila Pitanga e Marieta Severo, além da produtora de cinema Lucy Barreto.