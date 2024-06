O filme “A alegria é a prova dos nove” ganha sessão comentada nesta quinta (20/6), a partir das 19h, no Cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). A atriz e diretora do longa, Helena Ignez, e Bárbara Vida, com mediação da artista Marta Neves, participam da roda de conversa.



A apresentação do filme é um "spoiler" da mostra “A mulher da luz própria: o cinema de Helena Ignez”, que acontece de 15 a 28 de agosto, no centro cultural, e vai discutir a obra da artista baiana.



“A alegria é a prova dos nove” acompanha a jornada de Jarda Ícone (interpretada por Helena Ignez), artista, sexóloga e roqueira octogenária, e Lírio Terron, vivido por Ney Matogrosso, defensor dos direitos humanos. Ode aos movimentos underground e da contracultura, o filme é um hino à liberdade.



O título é uma homenagem a Oswald de Andrade, um dos principais nomes do modernismo brasileiro. Ingressos custam R$ 10 (inteira), à venda na bilheteria local e no site da Velox.