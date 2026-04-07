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Cine Alvorada

Lula promove sessão de cinema no Alvorada com filme sobre o SUS

"Por um fio', inspirado em livro de Drauzio Varella, será exibido hoje (7/4). Obra conta história de médico da rede pública de saúde entre os anos 1970 e 1980

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Victor Correia - Correio Braziliense
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Victor Correia - Correio Braziliense
Repórter
07/04/2026 16:28

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Cala de cinema do Palácio do Alvorada - Cine Alvorada
Sessão ocorrerá às 19h desta terça-feira (7/4), na sala de cinema do Palácio da Alvorada, com a presença de autoridades e artistas crédito: Palácio do Alvorada/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza, nesta terça-feira (7/4), uma sessão do filme "Por um fio", no Palácio da Alvorada. Dirigido por David Schurmann e baseado em obra de Drauzio Varella, o longa retrata a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

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O Cine Alvorada é um espaço na residência oficial com tela de cinema e 30 lugares. Lula costuma realizar sessões de filmes brasileiros convidando o elenco das obras, como fez com os longas "O agente secreto" e "Saudosa maloca".

"Por um fio" ainda não chegou ao circuito comercial. A obra conta a história de um médico oncologista da rede pública de saúde, que atende seus pacientes em meio à escassez de recursos. A história se passa entre os anos 1970 e 1980.

O elenco inclui os atores Rômulo Estrela, no papel do protagonista, e Bruno Gagliasso, que interpreta o irmão do médico, diagnosticado com câncer na trama. Também atuam Bárbara Colen, Bella Campos, Othon Bastos, Zezé Motta e  Sandra Corveloni.

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A sessão ocorrerá às 19h no Palácio da Alvorada, com a presença de autoridades e artistas.

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