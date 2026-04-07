Assine
overlay
Início Política
COLUNA ANA MENDONÇA

Gleidson Azevedo no centro do xeque-mate eleitoral

Mudança de partido do ex-prefeito de Divinópolis fortalece Cleitinho, enfraquece o Novo e redesenha alianças rumo a 2026 em Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
07/04/2026 15:00

compartilhe

SIGA
×
Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis
Mudança de Gleidson Azevedo do Novo para o Republicanos reorganizou as articulações políticas em Minas Gerais crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DAPRESS

A saída de Gleidson Azevedo do Novo rumo ao Republicanos, no fim da janela partidária, reorganizou as articulações políticas em Minas e acendeu um alerta na legenda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Nos bastidores, cresce a preocupação de que o partido perca espaço e até deixe de ser considerado na chapa do governador Mateus Simões (PSD) à reeleição. O Novo trabalhava com a indicação do vice, com Fernanda Pereira Altoé e o próprio Gleidson como opções. Sem ele, a sigla perde força política e capacidade de negociação.

Gleidson Azevedo: 'Despreparado não ganha eleição com 80% de aprovação'

No Republicanos, o movimento fortalece o entorno do senador Cleitinho Azevedo. Gleidson passa a atuar na articulação de um bloco mais amplo para 2026. Nesse momento, outra matemática começa a avançar.

A aproximação ocorre em duas frentes: pela federação União-PP, com Marcelo Aro; e pelo PL, com Domingos Sávio, ambos com movimentações voltadas ao Senado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O movimento reduz a fragmentação entre partidos do mesmo campo e amplia a base em torno da pré-candidatura de Cleitinho ao governo.

Tópicos relacionados:

candidatos cleitinho eleicoes-2026 governo-de-minas minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay