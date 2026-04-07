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HIT DO FORRÓ EM 2020

Cantor de ‘Caneta Azul’ se filia ao Avante e mira Congresso Nacional

Manoel Gomes já tentou vaga de deputado federal pelo PL em 2022 e não foi eleito. Ele tenta vaga novamente seis anos após hit de forró

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
07/04/2026 12:32

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Cantor Manoel Gomes se filiou ao Avante e quer vaga de deputado federal
Cantor Manoel Gomes se filiou ao Avante e quer vaga de deputado federal crédito: Reprodução/Instagram @manoelgomesbr

Cantor do sucesso de sertanejo brega em 2020 “Caneta azul”, o maranhense Manoel Gomes se filiou ao Partido Avante e está à disposição do partido para definição de estratégia eleitoral. 

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Ao Estado de Minas, a assessoria de Manoel informou que a tendência de candidatura é à Câmara dos Deputados. No entanto, a pré-candidatura a deputado federal ainda não foi confirmada.

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Em redes sociais, o cantor publicou que “só estava esperando o tempo certo” para entrar na política e que “a caneta não escreve só canções”, mas também “vai trabalhar pelo povo”.

Manoel Gomes disse que sabe o que o povo vive e precisa e que “essa parte da história a gente vai escrever juntos”. O pré-candidato também publicou uma foto assinando documento de filiação e escreveu: "Brasília, tô chegando...".

Gomes ficou conhecido com a viralização da música “Caneta Azul”, que recebeu interpretações de outros cantores como Wesley Safadão, Alok, Pablo do Arrocha e Simone Mendes. Um ano depois, lançou o álbum “Azul Caneta”, que conta com a música-tema em versões de axé e bachata. Em 2023, voltou à popularidade com a música “Lá Ele”, em parceria com o cantor Tierry.

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Esta não é a primeira vez que Manoel tenta uma cadeira na política. Em 2022, ele se candidatou a deputado estadual pelo Maranhão pelo Partido Liberal (PL). Ele recebeu 7 mil votos e não foi eleito, mas conseguiu uma vaga de suplente.

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