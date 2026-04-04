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EX-SENADORA

Ex-rival de Lula, Kátia Abreu se filia ao PT

Defensora histórica do agronegócio e membro da chamada "bancada ruralista", ex-senadora foi opositora de Lula em diversas pautas nos primeiros governos

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
04/04/2026 16:21

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Kátia Abreu ao lado do presidente do PT no Tocantins, Nile William, e da presidente da legenda em Palmas, Rosimar Mendes
Kátia Abreu ao lado do presidente do PT no Tocantins, Nile William, e da presidente da legenda em Palmas, Rosimar Mendes crédito: PT/Divulgação

A ex-senadora Kátia Abreu anunciou que deixou o PP e se filiou ao PT do Tocantins na reta final da janela eleitoral. Ela, que já foi rival do presidente Lula (PT), se comprometeu a defender a reeleição do petista.

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Abreu publicou vídeo nas redes sociais em que aparece ao lado do presidente do PT no Tocantins, Nile William, e da presidente da legenda em Palmas, Rosimar Mendes.

“Estaremos juntos nessa luta pela democracia e pela reeleição do presidente Lula. Para nós continuarmos lutando por dias melhores, pela igualdade das pessoas e por mais justiça social”, disse.

A ex-senadora e ex-ministra do governo Dilma (2011-2016) destacou que Lula “reforçou” o convite para que ela se filiasse ao PT, o décimo partido a que ela se junta. Kátia Abreu já foi filiada a PDS, PSDB, PPB, PFL, DEM, PSD, PMDB, PDT e PP.

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Ex-rival de Lula

Kátia Abreu foi deputada federal entre 2003 e 2006. Em 2007, se elegeu para o Senado, onde ficou até 2022, quando perdeu a eleição para Professora Dorinha (União Brasil), hoje pré-candidata ao governo do Tocantins.

Defensora histórica do agronegócio e membro da chamada “bancada ruralista”, Kátia Abreu foi opositora de Lula em diversas pautas nos primeiros governos do petista. Em 2007, liderou a rejeição da prorrogação da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) no Congresso Nacional, considerada uma das maiores derrotas de Lula como presidente.

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Em 2010, a então senadora apoiou José Serra (PSDB) contra Dilma (PT), eleita presidente. Entretanto, ao longo do tempo se aproximou do petismo e foi escolhida para comandar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2015 e 2016

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