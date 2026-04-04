Michelle diz que Bolsonaro está sem soluços há seis dias e contradiz Carlos

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, neste sábado (4/4), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está há seis dias sem apresentar soluços e tem conseguido realizar sessões de fisioterapia. A declaração contraria relato recente do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que havia mencionado a persistência de crises.

Em publicação nas redes sociais, Michelle disse que a melhora no quadro clínico do ex-presidente é motivo de agradecimento. Segundo ela, Bolsonaro tem evoluído nos últimos dias, após período de complicações de saúde.

“Bom dia. Galego está há 6 dias sem soluços e conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai. Um dia abençoado para todos nós!”, escreveu Michelle em seu perfil no Instagram.

No entanto, na última quarta-feira (1º/4), Carlos Bolsonaro afirmou que o pai seguia enfrentando “crises de soluços intermináveis e ininterruptas” e que o estado de saúde estaria se deteriorando, em razão de comorbidades e das condições impostas pela prisão domiciliar.

“Meu pai continua enfrentando crises de soluços intermináveis, e sua saúde se deteriora rapidamente em razão das comorbidades e do cerceamento de liberdade”, escreveu no X depois de visitá-lo

Fiquei bastante tempo sem ver o presidente Jair Bolsonaro e hoje tive a oportunidade de vê-lo e conversar.



Mesmo estando em casa, é evidente que se trata de uma situação menos pior do que uma prisão, e isso precisa sempre ser lembrado. Afinal, ele ainda está preso e não cometeu… pic.twitter.com/oWdGFTqr5g — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 1, 2026

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar por 90 dias em sua residência, em Brasília, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Bolsonaro deixou o Hospital DF Star em 27 de março, após 14 dias de internação para tratamento de uma broncopneumonia bacteriana bilateral, considerada grave por sua equipe médica. No mesmo dia, seguiu para o Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde passou a cumprir a medida.

