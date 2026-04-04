Michelle diz que Bolsonaro está sem soluços há seis dias e contradiz Carlos
Ex-primeira-dama afirma melhora no quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto filho relatou crises recentes
compartilheSIGA
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, neste sábado (4/4), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está há seis dias sem apresentar soluços e tem conseguido realizar sessões de fisioterapia. A declaração contraria relato recente do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que havia mencionado a persistência de crises.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em publicação nas redes sociais, Michelle disse que a melhora no quadro clínico do ex-presidente é motivo de agradecimento. Segundo ela, Bolsonaro tem evoluído nos últimos dias, após período de complicações de saúde.
“Bom dia. Galego está há 6 dias sem soluços e conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai. Um dia abençoado para todos nós!”, escreveu Michelle em seu perfil no Instagram.
Leia Mais
No entanto, na última quarta-feira (1º/4), Carlos Bolsonaro afirmou que o pai seguia enfrentando “crises de soluços intermináveis e ininterruptas” e que o estado de saúde estaria se deteriorando, em razão de comorbidades e das condições impostas pela prisão domiciliar.
“Meu pai continua enfrentando crises de soluços intermináveis, e sua saúde se deteriora rapidamente em razão das comorbidades e do cerceamento de liberdade”, escreveu no X depois de visitá-lo
Fiquei bastante tempo sem ver o presidente Jair Bolsonaro e hoje tive a oportunidade de vê-lo e conversar.— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 1, 2026
Mesmo estando em casa, é evidente que se trata de uma situação menos pior do que uma prisão, e isso precisa sempre ser lembrado. Afinal, ele ainda está preso e não cometeu… pic.twitter.com/oWdGFTqr5g
- Aliados de Bolsonaro reclamam de regras de Moraes para domiciliar, e defesa estuda recorrer
- Moraes nega 'livre acesso' de filhos a Bolsonaro durante prisão domiciliar
O ex-presidente cumpre prisão domiciliar por 90 dias em sua residência, em Brasília, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Bolsonaro deixou o Hospital DF Star em 27 de março, após 14 dias de internação para tratamento de uma broncopneumonia bacteriana bilateral, considerada grave por sua equipe médica. No mesmo dia, seguiu para o Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde passou a cumprir a medida.