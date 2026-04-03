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DORES NO OMBRO

Advogados de Bolsonaro enviam ao STF laudo indicando cirurgia no ombro para ex-presidente

O documento, assinado pelo médico Brasil Ramos Caiado, aponta um quadro de dores na região e limitações de movimento

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LM
LUCAS MARCHESINI
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LUCAS MARCHESINI
Repórter
03/04/2026 21:04 - atualizado em 03/04/2026 21:04

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Bolsonaro passa a manhã em hospital depois de sentir mal-estar na Papudinha
Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária de 90 dias após ser internado em um hospital no fim de março. crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

(FOLHAPRESS) - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou um laudo médico nesta sexta-feira (3/4) ao STF (Supremo Tribunal Federal) indicando a necessidade de uma cirurgia no ombro direito do político.

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O documento, assinado pelo médico Brasil Ramos Caiado, aponta um quadro de dores na região e limitações de movimento.

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Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária de 90 dias após ser internado em um hospital no fim de março. Antes disso, ele cumpria pena no regime fechado na Papudinha, em Brasília.

A análise relata que foi tentado tratamento por meio de fisioterapia, que não foi suficiente para resolver o problema no ombro.

O laudo relata ainda uma perda geral de condicionamento decorrente da internação hospitalar e dificuldades na realização da fisioterapia.

O médico informa que indicou exercícios leves para Bolsonaro, com o uso de bicicleta estacionária por curtos períodos e caminhadas na esteira.

Bolsonaro foi condenado a uma pena de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado. Desde o dia 24 de março, ele cumpre prisão domiciliar humanitária temporária para se recuperar de uma broncopneumonia.

A vigilância na região onde ele cumpre pena foi reforçada após o registro de voos não autorizados sobre o imóvel.

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A mudança para a prisão domiciliar envolve uma série de restrições. Apenas os advogados e um núcleo mais restrito de familiares podem visitá-lo, e em horário reduzido.

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