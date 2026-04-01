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PRISÃO DOMICILIAR

Carlos visita Bolsonaro em casa e reclama da deterioração da saúde do pai

Filho 02 do ex-presidente afirmou que Jair Bolsonaro vive episódios de soluços intermináveis durante cumprimento da pena em casa

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
01/04/2026 15:26 - atualizado em 01/04/2026 15:32

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Carlos Bolsonaro compartilhou foto antiga com Jair Bolsonaro para comentar sobre prisão domiciliar do pai
Carlos Bolsonaro compartilhou foto antiga com Jair Bolsonaro para comentar sobre prisão domiciliar do pai crédito: Reprodução/X @CarlosBolsonaro

O ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), lamentou pela saúde do pai, Jair Bolsonaro (PL). O filho visitou o ex presidente nesta quarta-feira (1°/4) e afirmou que a saúde dele está deteriorando-se, principalmente em razão da prisão.

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Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital em que tratava um quadro de pneumonia bacteriana bilateral na última sexta-feira (27/3) e foi liberado, pelo ministro Alexandre de Moraes (STF) para cumprir, temporariamente, sua prisão em casa.  

A prisão domiciliar foi fixada em três meses. Depois disso, Moraes vai reavaliar a condição de saúde do ex-presidente para decidir se ele continuará a cumprir a pena em casa ou voltará para a Papudinha.

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A decisão estabelece um regime rígido no cumprimento da pena, que combina isolamento, vigilância permanente e controle sobre comunicação e visitas. Bolsonaro tem que cumprir 12 regras. Dentre elas, está a determinação de que as visitas dos filhos Flávio, Carlos e Jair Renan sejam autorizadas em horários fixos às quartas e sábados. Já a esposa, Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia têm livre acesso a ele por morarem na residência. 

A restrição de horário é vista como um problema por Carlos. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o político considerou a regra “peculiar”, especialmente porque ele precisa dividir o tempo de visitação de duas horas com os irmãos.

Carlos afirmou no post que o pai “continua enfrentando crises de soluços intermináveis e ininterruptas”, com uma saúde que “se deteriora rapidamente em razão das comorbidades e do cerceamento de liberdade”.

Mesmo declarando o estado frágil de Bolsonaro, o filho ainda afirma que o vê como um “homem inacreditavelmente forte, resiliente e participativo”, cuja “máquina não parou”. 

“(...) ele ainda está preso e não cometeu crime algum que justifique uma pena de 27 anos e 3 meses. Tenho absoluta certeza de que, independentemente da maldade que tentam impor a um homem inocente, ele jamais se entregará”, escreveu o ‘filho 02’. Jair Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado. 

A publicação foi acompanhada de uma foto antiga da dupla de pai e filho, registrada em 2019. A imagem mostra um celular à mesa e deixa implícito que também foi registrada em um aparelho eletrônico. O uso de aparelhos telefônicos está proibido no cumprimento da prisão domiciliar. Toda pessoa que visitar Jair deverá ser revistada e ter os aparelhos recolhidos. O ex-presidente também não pode acessar nem utilizar redes sociais ou gravar vídeos e áudios, direta ou indiretamente. Caso alguma regra seja descumprida, a prisão domiciliar poderá ser revogada. Nesse caso, Bolsonaro voltaria à detenção da Polícia Federal.

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As visitas de Carlos a Jair são constantemente acompanhadas de comentários sobre as condições ruins de saúde de Bolsonaro. Em dezembro, ele criticou a prisão do pai, que estava detido na Papudinha, afirmando que a prisão agravou episódios de soluço, o que configuraria tortura. Também disse que a detenção de Jair é uma "desumanidade". Já durante a internação recente, comentou sobre o pai estar "inchado e irritado".

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