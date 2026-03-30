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SEGURANÇA REFORÇADA

Com drones, Polícia Militar monitora prisão domiciliar de Bolsonaro

Equipamento de última geração e um localizador passam a integrar a força de vigilância do espaço aéreo da residência do ex-presidente

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Vanilson Oliveira
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Vanilson Oliveira
Repórter
30/03/2026 20:38

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Matrice 400 RTK é considerado um dos drones mais modernos com autonomia de quase uma hora de bateria.
Matrice 400 RTK é considerado um dos drones mais modernos com autonomia de quase uma hora de bateria. crédito: Vanilson Oliveira

O Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) passou a empregar, nesta sexta-feira (30/3) equipamentos de alta tecnologia nas imediações da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar na região administrativa do Jardim Botânico, a cerca de 13km do centro de Brasília. A PMDF coordena as operações aéreas, com a disponibilização de recursos para reforçar o monitoramento da área, como determinou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Os equipamentos serão operados por policiais especializados dos 19º e 21º batalhões da PMDF, responsáveis pela execução direta dos drones. A atuação conjunta tem como foco ampliar a segurança e coibir eventuais violações, sobretudo relacionadas ao uso irregular de veículos aéreos não tripulados na região.

Entre os principais recursos utilizados está o sistema de localização, considerado peça central da operação. A tecnologia permite identificar e rastrear, em tempo real, a origem de drones invasores e seus operadores, facilitando a adoção de medidas imediatas pelas forças de segurança. Além disso, a corporação utiliza drones de alta performance, como o DJI Mavic 3T, o DJI Matrice 300 RTK e o DJI Matrice 400 RTK — este último considerado o mais moderno entre os equipamentos empregados.

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Os dispositivos são utilizados para vigilância aérea, monitoramento contínuo e apoio estratégico às equipes em solo. O Batalhão de Aviação Operação ficará à disposição, enquanto o ex-mandatário permanecer no condomínio Solar de Brasília.

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