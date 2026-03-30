Caiado diz que primeiro ato como presidente será anistiar Bolsonaro

Ao lançar a pré-candidatura à presidência nesta segunda-feira (30/3), em evento em São Paulo (SP), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), anunciou que vai anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como primeiro ato caso seja eleito.

Ele disse que pretende conceder uma “anistia ampla, geral e irrestrita”, que alcançaria o ex-presidente e justificou: “Para pacificar o Brasil”, colocando-se como “fora da polarização”.

“O Brasil não suporta mais viver uma situação que tem sido constante nos últimos anos. Posso afirmar que a polarização não é um traço da política nacional. Ela é sustentada por um projeto político por aqueles que realmente se beneficiam dela. Pode ser desativada? Sim, pode. Por alguém que não é parte dela. É o que pretendo fazer chegando à Presidência”, afirmou Caiado.

“Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estaria dando uma mostra que, a partir dali, eu vou cuidar das pessoas. Aquilo que como médico e cirurgião foi minha formação e sempre soube fazer”, completou.

Caiado pré-candidato à Presidência

Aos 76 anos, o governador vai disputar a Presidência pela segunda vez. A primeira foi em 1989, a primeira eleição direta após a redemocratização do país, também pelo PSD.

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Em 1989, Caiado ficou na 10ª colocação, com 488.893 votos (0,72%). Aquele pleito teve o recorde de 22 candidatos na disputa. Fernando Collor saiu vencedor, após bater Lula no segundo turno.