Silveira nega saída do PSD e descarta disputar o Senado
Ministro reafirma lealdade a Lula, diz que seguirá no cargo e condiciona permanência no partido à ausência de candidatura eleitoral
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda-feira (30/3) que não pretende deixar o PSD nem disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026.
Durante coletiva de imprensa em Belo Horizonte (MG), ele indicou que sua prioridade é permanecer à frente da pasta e seguir contribuindo com o governo federal.
Leia Mais
Sem confirmar planos eleitorais, Silveira condicionou uma eventual saída do partido apenas à hipótese de candidatura, cenário que, segundo ele, não está colocado neste momento.
Silveira também enfatizou que sua trajetória política é marcada por lealdade e gratidão, enfatizando que sua prioridade é a reeleição do presidente Lula.