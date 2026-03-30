ELEIÇÕES 2026

Silveira nega saída do PSD e descarta disputar o Senado

Ministro reafirma lealdade a Lula, diz que seguirá no cargo e condiciona permanência no partido à ausência de candidatura eleitoral

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
30/03/2026 12:34

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), em entrevista exclusiva ao Estado de Minas crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda-feira (30/3) que não pretende deixar o PSD nem disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026.

Durante coletiva de imprensa em Belo Horizonte (MG), ele indicou que sua prioridade é permanecer à frente da pasta e seguir contribuindo com o governo federal.

Sem confirmar planos eleitorais, Silveira condicionou uma eventual saída do partido apenas à hipótese de candidatura, cenário que, segundo ele, não está colocado neste momento.

Silveira também enfatizou que sua trajetória política é marcada por lealdade e gratidão, enfatizando que sua prioridade é a reeleição do presidente Lula.

alexandre-silveira eleicoes-2026 lula psd

