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COLUNA ANA MENDONÇA

Silveira pode ficar fora da disputa pelo Senado

A sinalização foi feita pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, durante coletiva neste domingo (29)

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
29/03/2026 14:13 - atualizado em 29/03/2026 14:14

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Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante agenda em Ipatinga, no Vale do Aço, onde defendeu o programa Gás do Povo e respondeu às críticas da oposição
Silveira era visto como um dos nomes fortes para a disputa ao Senado, com potencial de composição na chapa governista em Minas crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press

A permanência de Alexandre Silveira no Ministério de Minas e Energia retira o nome do ministro da disputa ao Senado em Minas Gerais em 2026, para a qual vinha sendo cotado nos bastidores. A sinalização foi feita pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, durante coletiva neste domingo (29). Segundo ele, Silveira decidiu permanecer no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na reta final do mandato.

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“Ele está optando por ficar no governo, como outros ministros também estão optando, para ajudar o presidente Lula”, afirmou.

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Silveira era visto como um dos nomes fortes para a disputa ao Senado, com potencial de composição na chapa governista em Minas. Sua saída do radar eleitoral reduz as opções do grupo e reforça outras articulações em curso. 

Entre elas, a tentativa do PT de consolidar o senador Rodrigo Pacheco (PSD) como candidato ao governo e de montar uma chapa ao Senado com a pré-candidatura de Marília (PT) e a possível entrada do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT).

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Mesmo fora da disputa, Silveira segue com papel relevante. À frente do ministério, mantém influência política e capacidade de articulação, especialmente na relação entre o governo federal e Minas Gerais.

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