Marília Campos aposta em Rodrigo Pacheco ao governo: 'Tenho otimismo'

A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, afirmou neste domingo (29) estar “muito otimista” com a possível candidatura do senador Rodrigo Pacheco ao governo de Minas Gerais em 2026.

“Estou muito otimista de que Rodrigo Pacheco será o nosso candidato a governador”, declarou. A fala ocorreu durante o ato “Celebrar o Legado - Pensar o Futuro”, realizado em Contagem, que marcou o lançamento de sua pré-candidatura ao Senado. O evento contou com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, além de apoiadores e lideranças políticas. Também comparecem ao evento os deputados federais Rogério Correia (PT) e Miguel Ângelo (PT), a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) e o prefeito de Contagem, Ricardo Faria (PSD).

Segundo Marília, a prioridade neste momento é consolidar a articulação política em torno do nome de Pacheco antes da definição completa da chapa. “Hoje estou concentrada na minha dobradinha com o meu candidato a governador, que é o senador Rodrigo Pacheco. Depois disso, a gente vê o restante da chapa”, afirmou.

A ex-prefeita também indicou que pretende percorrer o estado em uma agenda de mobilização política. De acordo com ela, novos encontros já estão previstos, incluindo um evento em Belo Horizonte no próximo dia 13. “A gente inicia um grande processo de mobilização aqui em Contagem, com os meus apoiadores, e já temos outros encontros marcados. A partir daí, é pé na estrada para desbravar Minas Gerais”, disse.

Durante a entrevista, Marília defendeu uma campanha baseada em propostas e criticou o tom de adversários que, segundo ela, priorizam ataques institucionais. “A minha pré-campanha procura colocar a questão do Senado mais próxima da população. Eu quero ser a senadora do povo. Não é só xingar, é discutir qual é a proposta para Minas Gerais”, afirmou.

Ela também ressaltou a intenção de dialogar com diferentes segmentos do eleitorado, incluindo setores mais conservadores. “Eu tenho uma relação muito ampla. Contagem me elegeu com 63% dos votos, com muitos eleitores conservadores. Vou dialogar com o movimento social, com a esquerda, mas também com empresários, igrejas e religiões”, disse.

Ao comentar a disputa ao Senado, Marília citou o ex-governador Aécio Neves e avaliou sua trajetória política. “É um nome que já teve muita presença e compromisso com Minas Gerais quando foi governador”, afirmou.

A pré-candidata também destacou que a representatividade feminina será uma das principais bandeiras de sua campanha. Minas Gerais não elege uma senadora há quase 30 anos. “Nós somos maioria da população e temos muitas causas importantes, como a defesa da igualdade entre homens e mulheres e o combate às violências. Essas pautas precisam estar no Senado”, disse.

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O ato “Celebrar o Legado - Pensar o Futuro” foi realizado neste domingo (29), a partir das 9h, na Praça Raimunda Rodrigues Magela, no Bairro Inconfidentes, em Contagem.