Pacheco diz que ficaria "contente" em ser substituído por Marília no Senado

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) declarou apoio à pré-candidatura da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), ao Senado e afirmou que ficaria “muito contente” em ser substituído por ela no Congresso Nacional. A declaração de Pacheco foi dada nesta sexta-feira (20/3), em agenda ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pacheco, que é pré-candidato ao governo estadual, elogiou Marília, dizendo que a prefeita é um “excelente quadro”, ao citar nomes dos campos de esquerda e de centro que se apresentaram como alternativas para as eleições deste ano.

Além da petista, que se lançou pré-candidata a uma das duas vagas para o Congresso, o senador fez referência ao ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), ao ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB), ambos pré-candidatos ao governo estadual, e ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite (MDB).

“Quero dizer que como senador eleito em 2018, e o mais votado do estado, eu ficaria muito contente de ter uma mulher da qualidade da Marília ocupando a cadeira que eu ocupei ao longo desse tempo, e tive o prazer, a satisfação e a honra de ser presidente do Senado e do Congresso Nacional duas vezes ao longo de 4 anos. Eu ficaria muito contente de ser substituído pela Marília”, declarou Pacheco.

Em relação à indefinição das candidaturas de centro e de esquerda, Pacheco afirmou que está tudo “em tempo” e que não há razão para antecipar as escolhas. O político ainda cita que outros campos ainda não definiram seus candidatos, numa referência à direita, que está dividida para a vaga de governador entre o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o vice-governador Mateus Simões (PSD), assim como para a vaga de senador, para a qual muitos dos nomes são cogitados.

“Na verdade, todos os campos políticos ainda estão com as suas definições por vir. Nós vamos ter em breve a definição desse campo democrático que envolve diversos partidos, envolve diversos personagens, alguns aqui, eu já citei, pelos quais eu tenho profundo respeito. E é uma conversa de alto nível que nós temos que fazer, pensando no fim último de tudo isso, que é a defesa do estado de Minas Gerais e dos mineiros”, disse Pacheco.

Agenda

Pacheco acompanhou a visita de Lula ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de lideranças locais, como a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), o prefeito de Betim, Heron Guimarães (União Brasil), e o vereador Pedro Rousseff (PT).

A agenda foi marcada pelo anúncio da retomada de investimentos da Petrobras em Minas, com previsão de R$ 3,8 bilhões aplicados na Refinaria Gabriel Passos (Regap), até 2030 e geração estimada de 8 mil empregos. Em dez anos, os aportes podem chegar a R$ 9 bilhões, incluindo projetos voltados à ampliação da capacidade produtiva da refinaria e iniciativas ligadas à transição energética.

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A presença de Pacheco no evento ocorre em meio ao aumento das articulações políticas no estado e à tentativa do Palácio do Planalto de fortalecer aliados para a disputa pelo governo mineiro em 2026.