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SUPREMA CORTE

Pacheco diz que indicação ao STF "é uma página virada"

Senador disse que respeita a decisão do presidente Lula de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, a quem julga como "muito qualificado"

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Denys Lacerda
Ana Mendonça
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
Ana Mendonça
Repórter
20/03/2026 16:01

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Senador Rodrigo Pacheco (PSD) afirmou que tem ponderado se será candidato ou não ao governo de Minas
Senador Rodrigo Pacheco (PSD) afirmou que tem ponderado se será candidato ou não ao governo de Minas crédito: Reprodução/TV Senado

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) declarou, nesta sexta-feira (20/3), que a possibilidade de ser indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é uma “página virada, e bem virada”. O político mineiro foi cotado como um dos nomes para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo, mas o escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o advogado-geral da União, Jorge Messias.

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Pacheco afirmou que respeita a decisão de Lula e disse que Messias é “muito qualificado”. Hoje, o senador é cortejado pelo presidente para ser seu palanque eleitoral em Minas Gerais nas eleições deste ano, onde sairia candidato ao cargo de governador. 

Segundo Pacheco, a indefinição do momento se dá por um antigo desejo de sair da vida pública, o que está sendo ponderado após o convite para disputar o comando do estado.

“A questão do Supremo Tribunal Federal é uma página realmente virada, bem assimilada e bem conversada com o presidente Lula. É óbvio que seria muito honroso. Digo que uma indicação para o Supremo é algo pelo que não se trabalha e nem se faz campanha, mas também não se recusa”, disse.

“O Supremo Tribunal Federal é uma página virada e eu quero aqui enaltecer o respeito que eu tenho pela Suprema Corte, pelos ministros da Suprema Corte. E eu acho que é muito importante que todos os brasileiros tenham também esse respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas no meu caso, para compô-lo, essa, efetivamente, é uma página virada. E bem virada”, declarou o senador.

Agenda

Pacheco acompanhou a visita de Lula ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de lideranças locais, como a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), o prefeito de Betim, Heron Guimarães (União Brasil), e o vereador Pedro Rousseff (PT).

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A agenda foi marcada pelo anúncio da retomada de investimentos da Petrobras em Minas, com previsão de R$ 3,8 bilhões aplicados na Regap até 2030 e geração estimada de 8 mil empregos. No horizonte de dez anos, o volume pode chegar a R$ 9 bilhões, incluindo projetos voltados à ampliação da capacidade produtiva da refinaria e iniciativas ligadas à transição energética.

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