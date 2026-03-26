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Marília renuncia e transmite cargo para novo prefeito de Contagem

Prefeita renunciou ao cargo para disputar uma das duas vagas para o Senado Federal pro Minas Gerais

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
26/03/2026 16:26

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Marília Campos (PT) passou o comando da Prefeitura de Contagem para o vice, Ricardo Faria (PSD)
Marília Campos (PT) passou o comando da Prefeitura de Contagem para o vice, Ricardo Faria (PSD) crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press
Marília Campos (PT) renunciou à Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e transmitiu o cargo para Ricardo Faria (PSD), que tomou posse em cerimônia na Câmara Municipal de Contagem na tarde desta quinta-feira (26/3).

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A antiga prefeita, que estava no quarto mandato, se desincompatibilizou para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições em outubro. 
Conforme levantamento do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgado com exclusividade pelo Estado de Minas, Marília está entre os principais nomes lembrados pelos eleitores, junto com Carlos Viana (Podemos), Marcelo Aro (PP) e Domingos Sávio (PL). Entretanto, 50% dos entrevistados disseram ainda não saber em quem vão votar para o Senado.
Diversos políticos marcaram presença no evento, como os vereadores de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT) e Helton Junior (PSD); os deputados estaduais Cassio Soares (PSD) e Adalclever Lopes (PSD); e os deputados federais Newton Cardoso Jr. (MDB) e Miguel Ângelo (PT).

O novo prefeito

Ricardo Faria tem 45 anos e é fisioterapeuta de formação. Foi vereador de Contagem por dois mandatos, eleito em 2008 e 2012. 
Em 2014, se elegeu para deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Faria era vice de Marília desde o terceiro mandato, que começou em 2021.

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