Marília renuncia e transmite cargo para novo prefeito de Contagem

Marília Campos (PT) renunciou à Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e transmitiu o cargo para Ricardo Faria (PSD), que tomou posse em cerimônia na Câmara Municipal de Contagem na tarde desta -feira (26/3).

A antiga prefeita, que estava no quarto mandato, se desincompatibilizou para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições em outubro.

Estado de Minas, Marília está entre os Conforme levantamento do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgado com exclusividade pelo, Marília está entre os principais nomes lembrados pelos eleitores , junto com Carlos Viana (Podemos), Marcelo Aro (PP) e Domingos Sávio (PL). Entretanto, 50% dos entrevistados disseram ainda não saber em quem vão votar para o Senado.

Diversos políticos marcaram presença no evento, como os vereadores de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT) e Helton Junior (PSD); os deputados estaduais Cassio Soares (PSD) e Adalclever Lopes (PSD); e os deputados federais Newton Cardoso Jr. (MDB) e Miguel Ângelo (PT).

O novo prefeito

Ricardo Faria tem 45 anos e é fisioterapeuta de formação. Foi vereador de Contagem por dois mandatos, eleito em 2008 e 2012.

Em 2014, se elegeu para deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Faria era vice ília desde o terceiro mandato, que começou em 2021.