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JUSTIÇA

Justiça da Itália aceita extradição de Carla Zambelli ao Brasil

Zambelli está presa na Itália desde 29 de julho, após deixar o Brasil dias antes do esgotamento dos recursos contra a condenação que recebeu no STF

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Correio Braziliense
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Repórter
26/03/2026 11:56

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Defesa de Zambelli argumentou que evidências contra ela se baseiam apenas nos depoimentos de Delgatti
Zambelli está presa na Itália desde 29 de julho de 2025, após deixar o Brasil dias antes do esgotamento dos recursos contra a condenação que recebeu no STF crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

A Justiça da Itália decidiu, nesta quinta-feira (26/3), extraditar a ex-deputada federal Carla Zambelli. A expectativa é de que ela chegue ao Brasil nas próximas semanas. As informações são da CNN.

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Zambelli está presa na Itália desde 29 de julho de 2025, após deixar o Brasil dias antes do esgotamento dos recursos contra a condenação que recebeu no STF. A Corte brasileira a sentenciou a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), crime ocorrido em 2023. Segundo as investigações, a ação foi realizada a mando da ex-parlamentar.

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Além disso, Zambelli foi condenada a cinco anos e três meses de cadeia pelo crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. 

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Em dezembro, Zambelli formalizou a renúncia à cadeira de deputada federal pelo PL-SP. Em dezembro, o Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou a cassação dela, mas a Primeira Turma decretou, por unanimidade, a perda do mandato.

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