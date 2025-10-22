Zambelli mais perto do Brasil: Ministério Público da Itália é favorável à extradição

A extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) para o Brasil ficou mais próxima. O Ministério Público da Itália deu nesta quarta-feira, 22, parecer favorável ao seu retorno ao país para início do cumprimento da pena de dez anos de prisão, decretada pelo STF.

Zambelli está detida em Roma desde o final se julho, após ir para o país com medo de ser presa no Brasil. A parlamentar tem cidadania italiana e tenta permanecer no país.

Desde junho deste ano, a deputada tem uma ordem de prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A prisão ordenada por Moraes decorre de condenação pelo STF por invasão do sistema eletrônico do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) junto com hacker Walter Delgatti.

A manifestação do Ministério Público da Itália foi divulgada pela AGU (Advocacia-Geral da União), que atua no processo de extradição.