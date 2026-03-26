Marília Campos chora em despedida da prefeitura de Contagem

Na despedida da prefeitura de Contagem, na Grande Belo Horizonte, nesta quinta-feira (26/3), Marília Campos (PT) se emocionou. Ela renunciou ao cargo para disputar o Senado Federal.





Ex-vice-prefeito, Ricardo Faria (PSD) tomou posse em evento na Câmara Municipal de Contagem. Depois, Marília discursou e afirmou que “leva a cidade no coração”.





Foi o quarto mandato dela como prefeita de Contagem. Os dois primeiros foram entre 2005 e 2012. Depois, voltou a ganhar a eleição em 2020 e 2024.





“Falei que não ia chorar, mas chorei muito. Não tem jeito. Sabem por que? Porque política se faz com emoção, com paixão. E eu amo Contagem. Contagem está no meu coração”, disse a ex-prefeita, que foi ovacionada pelos presentes.

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Marília encerrou com agradecimento e mandou recado para o novo prefeito, a quem rasgou elogios: “Desejar que você tenha disposição, paciência e capacidade de trabalho para continuar conduzindo nossa cidade. Ela merece isso”.