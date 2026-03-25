A conversa de Aécio com o outsider que quer ser candidato a presidente
Um primeiro contato já ocorreu entre o presidente nacional do PSDB e o autor conhecido pelos livros de autoajuda interessado em se lançar ao Planalto
compartilheSIGA
As movimentações do presidente nacional do PSDB, deputado Aécio Neves (MG), têm chamado atenção neste período de definições de acordos e alianças estaduais e para a Presidência da República. O PSDB não lançou candidatura ao Planalto, mas uma aproximação recente animou tucanos que enxergam uma alternativa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em uma coletiva de imprensa há cerca de duas semanas, o psiquiatra Augusto Cury, autor conhecido de diversos livros de autoajuda, anunciou sua vontade de ser candidato ao Planalto e disse que “gostaria de ser procurado por partidos” para conversar “sobre projetos, e não sobre ideologias”. “Minha candidatura só será possível se houver um partido que me convide”, disse o psiquiatra.
Um dos que procuraram Cury para conversar foi Aécio Neves. Os dois já se encontraram, mas Aécio nega ter feito o convite. Disse que apenas “conversaram sobre o Brasil”. Tucanos próximos afirmam que a aproximação está acontecendo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Políticos que sabem dos contatos já contabilizam o potencial de Cury de resgatar o protagonismo do PSDB em uma campanha e citam o potencial dele nas redes. Cury tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram e mais de 200 mil no X. Em termos comparativos, Lula tem hoje 14,5 milhões de seguidores no Instagram e 10 milhões no X, enquanto Flávio Bolsonaro tem 9,5 milhões no Instagram e 3,6 milhões no X.