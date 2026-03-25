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A conversa de Aécio com o outsider que quer ser candidato a presidente

Um primeiro contato já ocorreu entre o presidente nacional do PSDB e o autor conhecido pelos livros de autoajuda interessado em se lançar ao Planalto

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
25/03/2026 00:38

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A conversa de Aécio com o outsider que quer ser candidato a presidente
A conversa de Aécio com o outsider que quer ser candidato a presidente crédito: Foto: Elias Oliveira / Governo do Tocantins

As movimentações do presidente nacional do PSDB, deputado Aécio Neves (MG), têm chamado atenção neste período de definições de acordos e alianças estaduais e para a Presidência da República. O PSDB não lançou candidatura ao Planalto, mas uma aproximação recente animou tucanos que enxergam uma alternativa. 

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Em uma coletiva de imprensa há cerca de duas semanas, o psiquiatra Augusto Cury, autor conhecido de diversos livros de autoajuda, anunciou sua vontade de ser candidato ao Planalto e disse que “gostaria de ser procurado por partidos” para conversar “sobre projetos, e não sobre ideologias”. “Minha candidatura só será possível se houver um partido que me convide”, disse o psiquiatra.

Um dos que procuraram Cury para conversar foi Aécio Neves. Os dois já se encontraram, mas Aécio nega ter feito o convite. Disse que apenas “conversaram sobre o Brasil”. Tucanos próximos afirmam que a aproximação está acontecendo. 

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Políticos que sabem dos contatos já contabilizam o potencial de Cury de resgatar o protagonismo do PSDB em uma campanha e citam o potencial dele nas redes. Cury tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram e mais de 200 mil no X. Em termos comparativos, Lula tem hoje 14,5 milhões de seguidores no Instagram e 10 milhões no X, enquanto Flávio Bolsonaro tem 9,5 milhões no Instagram e 3,6 milhões no X.

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