O almoço de Rodrigo Pacheco e Aécio Neves

Almoço em Brasília reuniu Pacheco, Aécio e o presidente do PSDB mineiro; eleições em MG foram o tema central

Guilherme Amado
03/03/2026 19:09

O almoço de Rodrigo Pacheco e Aécio Neves crédito: Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Rodrigo Pacheco e Aécio Neves almoçaram na terça-feira da semana passada, 24, no restaurante Rubaiyat, em Brasília. O deputado Paulo Abi-Ackel, presidente do PSDB de Minas Gerais, também participou.

A conversa percorreu o cenário político nacional, mas teve um foco bem definido: as eleições em Minas Gerais.

Publicamente, Pacheco mantém o discurso de cautela e afirma que ainda não decidiu se será candidato. Mas, caso entre na disputa, o apoio de Aécio Neves é dado como certo.

