O almoço de Rodrigo Pacheco e Aécio Neves
Almoço em Brasília reuniu Pacheco, Aécio e o presidente do PSDB mineiro; eleições em MG foram o tema central
compartilheSIGA
Rodrigo Pacheco e Aécio Neves almoçaram na terça-feira da semana passada, 24, no restaurante Rubaiyat, em Brasília. O deputado Paulo Abi-Ackel, presidente do PSDB de Minas Gerais, também participou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A conversa percorreu o cenário político nacional, mas teve um foco bem definido: as eleições em Minas Gerais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Publicamente, Pacheco mantém o discurso de cautela e afirma que ainda não decidiu se será candidato. Mas, caso entre na disputa, o apoio de Aécio Neves é dado como certo.