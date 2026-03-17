Senador tenta convencer Aécio a apoiar Flávio Bolsonaro
Até aqui, o presidente nacional dos tucanos diz que o foco do partido é eleger deputados
Um parlamentar, em especial, tem tentando convencer o PSDB a apoiar Flávio Bolsonaro na corrida presidencial deste ano.
Plínio Valério, o único tucano no Senado, tem boa relação com Flávio e ainda acredita que possa fazer Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, caminhar com o filho do ex-presidente. Por ora, Aécio sustenta que a sigla não estará ao lado de Lula nem da família Bolsonaro, e o foco é eleger deputados, para sobreviver.
Flávio garante apoio a Plínio na busca pela reeleição no Amazonas chegou, inclusive, a convidá-lo, sem sucesso, a migrar para o PL.