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Desaprovação do Governo Lula chega a 53,5%; aprovação fica em 45,9%

A diferença entre desaprovação e aprovação vem crescendo desde novembro de 2025

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
25/03/2026 10:55

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Presidente Lula
Desaprovação do Governo Lula aumentou nos últimos meses, aponta pesquisa crédito: Platobr Politica

Última pesquisa Atlas/Intel, divulgada nesta quarta-feira (25/3), mostra que a desaprovação do Governo Lula aumentou nos últimos três meses. Paralelamente, a aprovação caiu três pontos percentuais.

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Segundo o levantamento, 53,5% dos brasileiros desaprovam o trabalho do chefe do Executivo, enquanto a aprovação firmou em 45,9%.

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  • Desaprova: 53,5% (eram 52% em fevereiro e 51% em janeiro);
  • Aprova: 45,9% (eram 47% em fevereiro e 49% em janeiro);
  • Não sabem/não responderam: 0,6% (eram 2% em fevereiro e 1% em janeiro)

O índice de desaprovação subiu um ponto percentual em relação a fevereiro e dois em comparação com janeiro, quando marcava 51%. Já a aprovação recuou um ponto em relação a fevereiro e três pontos na comparação com o início do ano. Outros 0,6% disseram não saber ou preferiram não responder.

O levantamento aponta que a diferença entre desaprovação e aprovação vem aumentando desde o período de novembro de 2025 a janeiro de 2026, quando os grupos mantiveram as porcentagens de 51% e 49% em constância, com dois pontos percentuais de diferença.

O índice de desaprovação retornou ao pico registrado em março e maio do ano passado. Já a aprovação chega ao menor índice desde junho de 2025, quando o número de pessoas que disseram aprovar o Governo Lula passou de 45% em maio para 47% em junho.

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O estudo ouviu 5.028 eleitores em todo o país, por meio digital, entre os dias 18 e 23 de março. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04227/2026.

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