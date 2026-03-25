Flávio à frente de Lula: o diagnóstico de um ex-bolsonarista

O ex-deputado federal Julian Lemos afirmou à coluna acreditar no levantamento da AtlasIntel desta quarta-feira, 25, que, pela primeira vez, coloca Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula em eventual segundo turno.

Julian, que fez campanha ao lado de Jair Bolsonaro em 2018 antes de romper com a família, disse que, caso Flávio vença a eleição, o Brasil pode se tornar uma “colônia americana”.

“Ele vai vender terras raras, tudo. Vai vender o Brasil, vai vender até o que não é dele. Flávio não é direita coisa alguma. É um Bolsonaro moderado e entreguista. Ele não sabe o que faz, mas sabe o que quer: entende a diferença? O pai é burro, ele tem um pouco mais de habilidade. E o DNA de corrupção. Ele é corrupto na essência”, afirmou.

Hoje mais próximo da centro-esquerda na Paraíba, Julian também criticou a atuação política do PT e do presidente.

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“Nada mais que Lula faça daqui para frente dará um voto para ele. Demoraram muito para se movimentar, perderam tempo. Nada mais chega à ponta. Pode o Lula dar uma casa a todo pobre que ele ver pela frente que ninguém liga mais. O Flávio só não ganha se algo muito negativo acontecer do lado dele”, declarou.