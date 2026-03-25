AtlasIntel: Zema oscila entre 1,6% e 6,2% no 1º turno

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) aparece com intenções de voto entre 1,6% e 6,2% nas simulações de primeiro turno da pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25/3). O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 23 de março, período que coincide com a saída do mineiro do comando do estado para se dedicar integralmente à pré-campanha ao Palácio do Planalto.

A pesquisa ouviu 5.028 eleitores em todo o país, por meio digital, e tem margem de erro de um ponto percentual. Os números indicam que Zema ainda enfrenta dificuldades para avançar sobre um eleitorado já polarizado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nomes ligados ao campo bolsonarista.

Nas simulações de primeiro turno, o desempenho do ex-governador varia conforme a configuração da direita. O melhor resultado ocorre no cenário em que o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) é testado como principal adversário do PT, sem a presença direta de um nome da família Bolsonaro. Nesse caso, Zema atinge 6,2%, enquanto Lula lidera com 45,6% e Tarcísio soma 33,3%.

No cenário considerado principal, com Flávio Bolsonaro (PL) na disputa, Zema registra 3,1%, distante dos dois primeiros colocados, Lula (45,9%) e o senador (40,1%).

Quando comparado a outros governadores, o mineiro aparece numericamente à frente do gaúcho Eduardo Leite - PSD - (1,2%), marcando 3,7%. Já em um cenário com o paranaense Ratinho Júnior (PSD), Zema tem 3,3%, praticamente empatado com o adversário, que alcança 3,4%.

O pior desempenho do ex-governador ocorre em um quadro de fragmentação da direita. Quando Flávio Bolsonaro e Tarcísio são testados simultaneamente, Zema recua para 1,6%.

Em uma eventual ausência de Lula, substituído pelo ex-ministro Fernando Haddad (PT), Zema marca 3,0%, enquanto Flávio Bolsonaro lidera com 40,1% e Haddad aparece com 37,6%.

Confira todos os cenários (1º turno):

Cenário 1

Lula (PT) - 45,9%

Flávio Bolsonaro (PL) - 40,1%

Renan Santos (Missão) - 4,4%

Ronaldo Caiado (PSD) - 3,7%

Romeu Zema (Novo) - 3,1%

Aldo Rebelo (DC) - 0,6%

Branco/nulo - 1,9%

Não sabe - 0,3%

Cenário 2 (Com Eduardo Leite)

Lula - 45,5%

Flávio Bolsonaro - 42,4%

Renan Santos - 4,6%

Romeu Zema - 3,7%

Eduardo Leite (PSD) - 1,2%

Aldo Rebelo - 0,8%

Branco/nulo (1,6%)

Não sabe (0,3%)

Cenário 3 (com Ratinho Jr.):

Lula - 45,7%

Flávio Bolsonaro - 40,6%

Renan Santos - 4,5%

Ratinho Júnior (PSD) - 3,4%

Romeu Zema - 3,3%

Aldo Rebelo - 0,7%

Branco/nulo - 1,6%

Não sabe - 0,3%

Cenário 4 (Tarcísio como principal rival):

Lula - 45,6%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 33,3%

Romeu Zema - 6,2%

Renan Santos - 4,6%

Ronaldo Caiado - 4,2%

Aldo Rebelo - 0,6%

Branco/nulo - 3,9%

Não sabe - 1,7%

Cenário 5 (Com Flávio e Tarcísio):

Lula - 45,7%

Flávio Bolsonaro - 35,8%

Tarcísio de Freitas - 7,9%

Renan Santos - 4,3%

Ronaldo Caiado - 2,8%

Romeu Zema - 1,6%

Aldo Rebelo - 0,5%

Branco/nulo - 1,3%

Não sabe - 0,1%

Cenário 6 (Com Haddad como candidato):

Flávio Bolsonaro - 40,1%

Fernando Haddad (PT) - 37,6%

Renan Santos - 4,5%

Ronaldo Caiado - 3,9%

Romeu Zema - 3,0%

Aldo Rebelo - 1,0%

Branco/nulo - 6,0%

Não sabe - 4,0%

Segundo turno e rejeição

Na projeção de segundo turno, Zema é o nome do grupo de governadores que mais se aproxima de Lula, embora sem configurar empate técnico. O presidente aparece com 46,6%, contra 43,7% do mineiro, diferença de 2,9 pontos percentuais, acima da margem de erro.

O desempenho coloca Zema à frente de outros nomes do mesmo campo, como Ratinho Júnior (38,7%), Ronaldo Caiado (36,7%) e Eduardo Leite (22,7%). Ainda assim, fica atrás de candidaturas que atingem empate técnico com o petista, como Flávio Bolsonaro (47,6%), o ex-presidente, que está inelegível, Jair Bolsonaro (47,4%), Tarcísio de Freitas (47,2%) e Michelle Bolsonaro (47,0%).

O levantamento também mediu a rejeição aos principais nomes. Zema registra índice de 38,9%, posicionando-se em nível intermediário. O percentual é superior ao de Tarcísio de Freitas (37,5%) e Fernando Haddad (36,5%), mas inferior ao dos líderes nesse quesito: Lula (52,0%), Jair Bolsonaro (48,0%), Flávio Bolsonaro (46,1%) e Michelle Bolsonaro (43,0%).



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O estudo ouviu 5.028 eleitores em todo o país, por meio digital, entre os dias 18 e 23 de março. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04227/2026.