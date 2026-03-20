Zema aposta em crescimento nas pesquisas com campanha pelo país
Governador diz que pretende ampliar presença nacional para tornar propostas mais conhecidas e ganhar tração na disputa presidencial
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que aposta em uma reação nas pesquisas de intenção de voto à Presidência da República à medida que ampliar sua presença nacional e apresentar suas propostas ao eleitorado. Em entrevista ao Estado de Minas, ele demonstrou confiança na evolução de sua candidatura ao longo da pré-campanha.
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“À medida que o brasileiro conhecer as minhas propostas, tomar conhecimento daquilo que nós fizemos em Minas, com certeza esse número terá uma melhoria bem expressiva”, disse.
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Zema também recorreu à própria trajetória política para sustentar a expectativa de crescimento. Em 2018, quando disputou o governo mineiro, iniciou a corrida eleitoral com índices baixos e avançou nas semanas finais até se tornar o candidato mais votado no primeiro turno.
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A estratégia, segundo ele, será repetir o movimento em escala nacional, com viagens pelo país e maior exposição pública.
Para o governador, o cenário eleitoral ainda está em aberto e pode sofrer mudanças relevantes nos próximos meses, o que, na avaliação dele, cria espaço para a consolidação de sua candidatura.
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“É bom relembrar 2018. Eu comecei o ano com 1% dos votos e nós fomos crescendo à medida que rodávamos o interior do estado. Fui a mais de 200 cidades e, a partir do dia 23 de março, eu passo a rodar também o Brasil [...]. E, lembrando que eleição é sempre imprevisível. Mesmo na minha eleição de 2018, faltando ainda 10 dias para a eleição, eu estava em terceiro lugar e acabei sendo o mais votado ainda no primeiro turno. Então, muita coisa vai acontecer e nós estamos preparados", destacou.