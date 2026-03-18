Zema confirma à Assembleia que vai deixar o governo no dia 22
Renúncia foi comunicada oficialmente em plenário e vice-governador tomará posse em sessão solene neste domingo
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A Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu, nesta quarta-feira, o comunicado oficial de renúncia do governador Romeu Zema (Novo). A carta enviada pelo chefe do Executivo foi apresentada em plenário pela deputada Maria Clara Marra (PSDB), formalizando o processo de transmissão de cargo.
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Zema deixará o governo no próximo domingo, 22 de março. A cerimônia de transmissão está marcada para as 11h, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.
Como será a ALMG com Mateus Simões governador
Pré-candidato à Presidência da República, o governador optou por antecipar a saída do cargo, embora a legislação eleitoral permita o afastamento até 4 de abril para quem pretende disputar o pleito nacional.
Com a renúncia, o comando do estado será assumido pelo vice-governador Mateus Simões (PSD), que tomará posse em sessão solene na Assembleia Legislativa também no domingo. A cerimônia está prevista para começar às 10h e será conduzida pelo presidente da Casa, o deputado Tadeu Leite (MDB).
Formado em direito e com 45 anos, Simões ocupa o posto de vice-governador desde 2023 e é apontado como candidato à reeleição ao Palácio Tiradentes em 2026.
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A mudança no comando do Executivo provocou reações entre parlamentares da oposição. A deputada Bella Gonçalves (PSOL) afirmou que pretende realizar um ato simbólico após a saída de Zema. Segundo ela, vai “lavar as escadarias do Palácio Tiradentes com sal grosso”, em referência crítica à gestão do governador.