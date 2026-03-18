Assine
overlay
Início Política
RENÚNCIA

Zema confirma à Assembleia que vai deixar o governo no dia 22

Renúncia foi comunicada oficialmente em plenário e vice-governador tomará posse em sessão solene neste domingo

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
18/03/2026 16:39

compartilhe

SIGA
x
Segundo o diagnóstico de pesquisas, se mantida até o fim, a candidatura de Zema afetará o desempenho de Simões
Zema e Simões em protesto na Praça da Liberdade: segundo o diagnóstico de pesquisas, se mantida até o fim, a candidatura de Zema afetará o desempenho de Simões crédito: Marcos Vieira /EM/D.A Press

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu, nesta quarta-feira, o comunicado oficial de renúncia do governador Romeu Zema (Novo). A carta enviada pelo chefe do Executivo foi apresentada em plenário pela deputada Maria Clara Marra (PSDB), formalizando o processo de transmissão de cargo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os alvos de Romeu Zema rumo a Brasília

Leia Mais

Zema deixará o governo no próximo domingo, 22 de março. A cerimônia de transmissão está marcada para as 11h, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.

Como será a ALMG com Mateus Simões governador

Pré-candidato à Presidência da República, o governador optou por antecipar a saída do cargo, embora a legislação eleitoral permita o afastamento até 4 de abril para quem pretende disputar o pleito nacional.

Com a renúncia, o comando do estado será assumido pelo vice-governador Mateus Simões (PSD), que tomará posse em sessão solene na Assembleia Legislativa também no domingo. A cerimônia está prevista para começar às 10h e será conduzida pelo presidente da Casa, o deputado Tadeu Leite (MDB).

Formado em direito e com 45 anos, Simões ocupa o posto de vice-governador desde 2023 e é apontado como candidato à reeleição ao Palácio Tiradentes em 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mudança no comando do Executivo provocou reações entre parlamentares da oposição. A deputada Bella Gonçalves (PSOL) afirmou que pretende realizar um ato simbólico após a saída de Zema. Segundo ela, vai “lavar as escadarias do Palácio Tiradentes com sal grosso”, em referência crítica à gestão do governador.

Tópicos relacionados:

almg governador minas vice-governador zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay