Zema confirma à Assembleia que vai deixar o governo no dia 22

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu, nesta quarta-feira, o comunicado oficial de renúncia do governador Romeu Zema (Novo). A carta enviada pelo chefe do Executivo foi apresentada em plenário pela deputada Maria Clara Marra (PSDB), formalizando o processo de transmissão de cargo.

Os alvos de Romeu Zema rumo a Brasília

Zema deixará o governo no próximo domingo, 22 de março. A cerimônia de transmissão está marcada para as 11h, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.

Como será a ALMG com Mateus Simões governador

Pré-candidato à Presidência da República, o governador optou por antecipar a saída do cargo, embora a legislação eleitoral permita o afastamento até 4 de abril para quem pretende disputar o pleito nacional.

Com a renúncia, o comando do estado será assumido pelo vice-governador Mateus Simões (PSD), que tomará posse em sessão solene na Assembleia Legislativa também no domingo. A cerimônia está prevista para começar às 10h e será conduzida pelo presidente da Casa, o deputado Tadeu Leite (MDB).

Formado em direito e com 45 anos, Simões ocupa o posto de vice-governador desde 2023 e é apontado como candidato à reeleição ao Palácio Tiradentes em 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mudança no comando do Executivo provocou reações entre parlamentares da oposição. A deputada Bella Gonçalves (PSOL) afirmou que pretende realizar um ato simbólico após a saída de Zema. Segundo ela, vai “lavar as escadarias do Palácio Tiradentes com sal grosso”, em referência crítica à gestão do governador.