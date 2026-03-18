Advogado de Vorcaro se reuniu com Mendonça para discutir delação, diz site
Defesa de Daniel Vorcaro se encontrou com André Mendonça, ministro do STF, para avaliar possibilidade de delação premiada do banqueiro
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O advogado José Luis Oliveira Lima, responsável pela defesa de Daniel Vorcaro, teve uma reunião na terça-feira (17/3) com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça para tratar da possibilidade de delação premiada do banqueiro - o ministro é relator do caso do Banco Master na Corte. A informação foi divulgada pela colunista Carla Araújo, do UOL.
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Os rumores de que Vorcaro negociaria uma delação ganharam força na última semana, quando o banqueiro trocou sua equipe de defesa, liderada até então pelo advogado Pierpaolo Bottini. O então defensor não gostaria de negociar a delação e alegou motivos pessoais para deixar a defesa de Vorcaro.
O atual representante, Oliveira Lima, tem experiência em processos de grande repercussão envolvendo personagens da política recente. Foi ele quem conduziu a delação premiada do ex-presidente da empreiteira OAS Léo Pinheiro durante a Operação Lava Jato.
O advogado também defendeu o general Braga Netto, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), no processo por tentativa de golpe de Estado e o ex-ministro José Dirceu, então chefe da Casa Civil de Lula (PT), no escândalo do Mensalão.
Vorcaro está preso preventivamente desde o último dia 4 no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que apura fraudes bilionárias e lavagem de dinheiro.
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O banqueiro encontra-se na Penitenciária Federal de Brasília, onde deve receber “medidas extraordinárias” de segurança, após requerimento aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. A justificativa é o risco de investidas contra a integridade do empresário como forma de impedir eventuais delações.