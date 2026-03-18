Assine
overlay
Início Política
CASO MASTER

Advogado de Vorcaro se reuniu com Mendonça para discutir delação, diz site

Defesa de Daniel Vorcaro se encontrou com André Mendonça, ministro do STF, para avaliar possibilidade de delação premiada do banqueiro

Publicidade
Carregando...
Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
18/03/2026 15:04

compartilhe

SIGA
x
Ministro André Mendonça
Ministro André Mendonça é o relator do caso do Banco Master no STF crédito: PlatôBR

O advogado José Luis Oliveira Lima, responsável pela defesa de Daniel Vorcaro, teve uma reunião na terça-feira (17/3) com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça para tratar da possibilidade de delação premiada do banqueiro - o ministro é relator do caso do Banco Master na Corte. A informação foi divulgada pela colunista Carla Araújo, do UOL.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Os rumores de que Vorcaro negociaria uma delação ganharam força na última semana, quando o banqueiro trocou sua equipe de defesa, liderada até então pelo advogado Pierpaolo Bottini. O então defensor não gostaria de negociar a delação e alegou motivos pessoais para deixar a defesa de Vorcaro.

O atual representante, Oliveira Lima, tem experiência em processos de grande repercussão envolvendo personagens da política recente. Foi ele quem conduziu a delação premiada do ex-presidente da empreiteira OAS Léo Pinheiro durante a Operação Lava Jato.

O advogado também defendeu o general Braga Netto, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), no processo por tentativa de golpe de Estado e o ex-ministro José Dirceu, então chefe da Casa Civil de Lula (PT), no escândalo do Mensalão.

Vorcaro está preso preventivamente desde o último dia 4 no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que apura fraudes bilionárias e lavagem de dinheiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O banqueiro encontra-se na Penitenciária Federal de Brasília, onde deve receber “medidas extraordinárias” de segurança, após requerimento aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. A justificativa é o risco de investidas contra a integridade do empresário como forma de impedir eventuais delações.

Tópicos relacionados:

andre-mendonca banco-master caso-master daniel-vorcaro delacao-premiada jose-luis-oliveira stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay