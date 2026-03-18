Advogado de Vorcaro se reuniu com Mendonça para discutir delação, diz site

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O advogado José Luis Oliveira Lima, responsável pela defesa de Daniel Vorcaro, teve uma reunião na terça-feira (17/3) com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça para tratar da possibilidade de delação premiada do banqueiro - o ministro é relator do caso do Banco Master na Corte. A informação foi divulgada pela colunista Carla Araújo, do UOL.

Os rumores de que Vorcaro negociaria uma delação ganharam força na última semana, quando o banqueiro trocou sua equipe de defesa, liderada até então pelo advogado Pierpaolo Bottini. O então defensor não gostaria de negociar a delação e alegou motivos pessoais para deixar a defesa de Vorcaro.

O atual representante, Oliveira Lima, tem experiência em processos de grande repercussão envolvendo personagens da política recente. Foi ele quem conduziu a delação premiada do ex-presidente da empreiteira OAS Léo Pinheiro durante a Operação Lava Jato.

O advogado também defendeu o general Braga Netto, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), no processo por tentativa de golpe de Estado e o ex-ministro José Dirceu, então chefe da Casa Civil de Lula (PT), no escândalo do Mensalão.

Vorcaro está preso preventivamente desde o último dia 4 no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que apura fraudes bilionárias e lavagem de dinheiro.

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O banqueiro encontra-se na Penitenciária Federal de Brasília, onde deve receber “medidas extraordinárias” de segurança, após requerimento aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. A justificativa é o risco de investidas contra a integridade do empresário como forma de impedir eventuais delações.