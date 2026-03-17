Carlos Viana confirma vídeos íntimos em celular de Vorcaro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS, confirmou nessa segunda-feira (16/3) que há “vídeos íntimos” no celular do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Roda Viva.

Segundo o parlamentar, ele tomou conhecimento do material ao analisar dados reunidos no âmbito da comissão. “Existem vários vídeos íntimos, particulares, possivelmente de garotas de programa que eram contratadas para as festas, e, ao que tudo indica, parte dessa avaliação era feita dentro desses vídeos. Agora, isso não tem nada a ver com a investigação, isso não é um problema nosso”, disse, ao destacar que eventual vazamento desse tipo de conteúdo pode prejudicar a credibilidade dos trabalhos da CPMI.

A fala ocorreu no mesmo dia em que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o fechamento da sala-cofre onde estão armazenados os dados sigilosos de Vorcaro. A decisão impede o acesso ao material por parlamentares da comissão.

De acordo com a decisão, a medida busca evitar a divulgação de conteúdos de natureza pessoal, sem relação direta com a apuração, incluindo informações sensíveis armazenadas nos dispositivos apreendidos.

Durante a entrevista, Viana afirmou que pretende analisar a decisão com a advocacia do Senado e adotar medidas para garantir o andamento das investigações. Ele defendeu que, após a retirada de dados de caráter pessoal, o acesso ao restante do material seja restabelecido à comissão.

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O senador reiterou ainda a intenção de convocar Vorcaro para prestar depoimento à CPMI. “Ele tem explicações a dar”, afirmou.