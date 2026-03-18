Louvor e orações dão tom religioso a evento na PBH

O lançamento da Jornada Pascoal, realizado nesta quarta-feira (18) na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), foi marcado por momentos de louvor e oração que deram caráter religioso ao encontro promovido no prédio público. Lideranças evangélicas, vereadores e o prefeito Álvaro Damião (União) participaram da programação, que incluiu apresentação musical e preces coletivas no interior da sede administrativa.

Registros divulgados nas redes sociais pela vereadora Flávia Borja (DC) mostram parlamentares e o próprio prefeito reunidos em oração. Em uma das publicações, ela escreveu que “Jesus invadiu a PBH e um simples evento se tornou culto”. Em outra, afirmou que “as igrejas de BH levantaram em oração pelo prefeito Álvaro Damião”.

A abertura do encontro teve apresentação do cantor evangélico Ítalo Gonçalves. Em seguida, vereadores da Frente Evangélica da Câmara Municipal destacaram a importância da iniciativa para a comunidade cristã da capital. O vereador Irlan Melo (Republicanos) afirmou que a proposta é transformar Belo Horizonte na “capital mais abençoada do Brasil”. Já o vereador José Ferreira (Podemos) disse que a Jornada pode contribuir para consolidar um movimento evangélico próprio na cidade.

Durante as falas, parlamentares agradeceram ao prefeito por abrir o espaço institucional para a realização do encontro, que reuniu pastores e fiéis em um ambiente de celebração religiosa. Desde o fim de 2025, Damião tem intensificado a aproximação com lideranças evangélicas da capital.

O evento marca o início da mobilização para a Jornada Pascoal, prevista para o dia 4 de abril, sábado de Aleluia, na Praça da Estação, com programação voltada à música gospel, oração e atividades culturais. Entre as atrações confirmadas está a cantora Cassiane.

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A Jornada faz parte do calendário oficial de Belo Horizonte e será produzida pela Belotur, empresa municipal responsável pela promoção do turismo na cidade. Segundo os organizadores, a iniciativa busca fortalecer o turismo religioso e valorizar manifestações de fé em espaços públicos.