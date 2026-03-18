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ALTA DOS PREÇOS

Simões diz não poder cortar ICMS do diesel e chama Lula de ‘mentiroso’

Vice-governador acusou presidente de ser um ‘mentiroso contumaz’ e disse que governo federal tenta resolver a alta do preço do combustível com dinheiro dos esta

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Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
18/03/2026 15:46

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Na avaliação do grupo de Simões, o diagnóstico do Novo estava equivocado
Simões afirmou que reduzir o ICMS do diesel faria faltar recursos para outras áreas crédito: MARCOS VIEIRA/EM/D.A PRESS

O vice-governador Mateus Simões (PSD) respondeu à proposta feita pelo governo federal para que os estados zerem o ICMS sobre a importação do diesel afirmando que o presidente Lula (PT) é um “mentiroso contumaz”. Simões declarou que o petista deve resolver o problema do aumento no preço do combustível “com o dinheiro dele”.

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As declarações do vice-governador foram feitas durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (18/3) no Expominas, em Belo Horizonte, onde ocorreu o evento “Agro - a força de Minas”, realizado pelo Sistema Faemg Senar. O governador Romeu Zema (Novo) também esteve presente. No próximo domingo (22), o mandatário deixará o cargo para que Simões assuma o governo.

Na semana passada, Lula declarou que espera “boa vontade” dos governadores em reduzir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e Comunicação (ICMS) do óleo diesel como forma de diminuir o preço final. O combustível encareceu desde o início da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Na ocasião, o governo federal zerou a alíquota do PIS/Cofins na importação e comercialização do óleo diesel e anunciou a subvenção para o óleo diesel para produtores exportadores, sob a condição de que haja repasse ao consumidor.

Na manhã desta quarta, o governo federal, em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), propôs aos estados que zerassem o imposto estadual temporariamente e, em contrapartida, a União se comprometeria a compensar 50% da perda de arrecadação. A decisão final dos governadores deve ser discutida até o próximo dia 27.

Questionado sobre a proposta do governo Lula, o vice-governador Mateus Simões criticou o presidente, a quem chamou de “mentiroso contumaz” e acusou de estar tentando resolver o problema com o dinheiro dos estados. Simões afirmou ainda que não pode reduzir o ICMS do diesel, pois isso faria faltar recursos para outras áreas.

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“Manda ele (Lula) resolver com o dinheiro dele. Com o que ele deixou ser desviado do INSS, que ele vai ter que pagar agora com os aposentados. O que ele rasga com Lei Rouanet, para patrocinar gente que não representa o Brasil efetivamente. Manda pôr esse dinheiro no diesel ao invés de tentar roubar o dinheiro da saúde”, declarou Simões.

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