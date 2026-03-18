Diesel mais caro ameaça colapso do transporte em Minas, diz federação
Alta de 30% no combustível pressiona custos e pode afetar linhas, diz Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais
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A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais (Fetram) alertou para o risco de colapso no transporte coletivo em Minas Gerais por causa da alta de cerca de 30% no preço do óleo diesel e das dificuldades no abastecimento. Segundo a entidade, o cenário compromete o equilíbrio financeiro das empresas e pode impactar a oferta e a qualidade do serviço prestado à população.
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De acordo com o presidente da federação, Rubens Lessa Carvalho, o setor enfrenta uma situação considerada “insustentável”. “O aumento de 30% nos custos habituais, somado à instabilidade internacional e ao risco real de desabastecimento, coloca as operadoras em uma situação insustentável. Sem medidas complementares urgentes, a prestação do serviço será gravemente prejudicada em todo o estado”, afirmou, em nota.
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A Fetram aponta que o avanço do preço do combustível inviabiliza o planejamento financeiro das empresas e já provoca dificuldades na aquisição de diesel dos tipos S10 e S500, utilizados pela frota de ônibus.
A entidade também cita o impacto do conflito entre Irã e Israel, que pressiona o mercado internacional de petróleo e agrava o risco de escassez.
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Na avaliação da federação, a manutenção do quadro atual pode resultar na redução da qualidade do serviço e até em interrupções de linhas consideradas essenciais.
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A entidade informou que mantém diálogo com autoridades em busca de medidas emergenciais para garantir o abastecimento e a sustentabilidade econômica do setor.