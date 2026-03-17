Economize no supermercado: estratégias que vão além do óbvio

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Ir ao supermercado pode parecer uma tarefa rotineira, mas cada visita é uma oportunidade de economizar ou gastar mais do que o necessário. Com o aumento constante dos preços, adotar estratégias inteligentes se tornou essencial para a saúde do orçamento familiar. A boa notícia é que, com um pouco de planejamento e atenção, é possível reduzir significativamente essa despesa.

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Antes de sair de casa: o planejamento é a chave

A maior parte da economia acontece antes mesmo de você pegar o carrinho. A preparação é fundamental para evitar compras por impulso e garantir que apenas o necessário entre na sua casa.

Crie uma lista e siga-a: verifique sua despensa e geladeira para saber exatamente o que precisa. Comprometer-se com a lista é o primeiro passo para evitar gastos extras com itens supérfluos;

Nunca faça compras com fome: essa é uma regra de ouro. A fome aumenta a probabilidade de comprar alimentos calóricos, prontos para consumo e que não estavam nos seus planos;

Use a tecnologia a seu favor: atualmente, aplicativos de comparação de preços são grandes aliados. Com eles, você pode verificar onde os itens da sua lista estão mais baratos antes de decidir em qual estabelecimento comprar;

Considere os atacados: para produtos não perecíveis, de limpeza e higiene que você usa com frequência, os atacados costumam oferecer preços mais baixos, especialmente em embalagens maiores ou na compra de múltiplas unidades.

Escolher produtos da estação e fazer compras planejadas são passos essenciais para reduzir gastos no supermercado.AS Photography de Pexels

Nos corredores: fuja das armadilhas

Dentro da loja, o ambiente é projetado para fazer você gastar mais. Fique atento às estratégias de marketing e tome decisões conscientes.

Olhe para cima e para baixo: as prateleiras na altura dos olhos (entre 1,20m e 1,60m) geralmente contêm os produtos mais caros ou de marcas líderes que pagam por essa posição privilegiada. As opções mais econômicas costumam estar nas prateleiras mais altas ou mais baixas;

Dê preferência aos produtos da estação: frutas, verduras e legumes da safra são mais abundantes e, por isso, mais baratos. Além de economizar, você consome alimentos mais frescos e saborosos;

Compare o preço por unidade de medida: não se deixe enganar pelo preço final na etiqueta. O valor mais importante é o preço por quilo, litro ou unidade. Uma embalagem maior nem sempre é a mais vantajosa;

Cuidado com as promoções: ofertas como "leve três, pague dois" só valem a pena se você realmente consome o produto com frequência e se o preço unitário compensar. Caso contrário, é apenas um jeito de gastar mais.

A economia é um hábito contínuo

Reduzir os gastos no supermercado não se trata de uma única grande ação, mas sim da soma de pequenas escolhas inteligentes feitas de forma consistente. Ao transformar essas práticas em um hábito, você notará um alívio significativo no seu orçamento mensal, sem precisar abrir mão da qualidade de vida.

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*Este conteúdo foi gerado por inteligência artificial e revisado por um editor.